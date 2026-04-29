خبرگزاری مهر، گروه استانها-فاطمه کریمی: در چند ماه اخیر، افزایش چشمگیر فعالیت دستفروشان و وانتبارها در کنار بلوارها و خیابانهای اصلی شهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران، همراه با رشد دکههای بدون مجوز، به یکی از مسائل اساسی ترافیکی و شهری تبدیل شده است.
هرچند این فعالیتها به دلیل قیمت مناسب کالا مورد استقبال مردم قرار میگیرد، اما باعث ایجاد بینظمی و فشار بر مبلمان شهری شده و از دید مسئولان شهرستان غیرقابل تحمل شده است که این موضوع ساماندهی خودروهای دوره گرد را دو چندان کرده است.
بینظمی در معابر اصلی شهر
در این رابطه فرماندار شهرستان گچساران در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: فعالیت فعلی دستفروشان و وانتبارهای دورگرد در سطح شهر و کنار خیابانهای اصلی، مشکلات اجتماعی و ترافیکی برای شهروندان ایجاد میکند که متأسفانه نظارت بر فعالیت دکهها، دستفروشان و وانتها در این شهر رها شده است.
ایوب مقیمی افزود: از فلکه فرودگاه تا فلکه نرگسی بیش از ۲۰ دکه بدون مجوز در حال فعالیت هستند که در زمان احداث هیچ نظارتی از سوی شهرداری انجام نشده و اکنون جمعآوری آنها با مشکلات زیادی مواجه است.
وی با بیان اینکه فعالیت دکه در مکانهایی که مغازه وجود دارد هیچ توجیه قانونی ندارد، گفت: متأسفانه هر کسی زورش میرسد یک دکه در کنار خیابان اصلی میگذارد و این امر باعث احجاف در حق مغازهداران میشود.
ضرورت ساماندهی و ایجاد مکانهای مشخص
شهردار دوگنبدان هم در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: راه حل عمده مشکل، ایجاد بازارچهها و توزیع خدمات در نقاط مختلف شهر است. با این اقدام تمرکز فعالیتها از مرکز شهر کاهش مییابد و ترافیک کمتر خواهد شد.
رضا قشقایی با اشاره به اینکه دستفروشی یک فعالیت اقتصادی غیررسمی است و باید مانند کلانشهرها ساماندهی شود، بیان کرد: به این معنا که در مکان و ساعت مشخص فعالیت کنند و پس از اتمام کار محل را تخلیه نمایند.
شهردار دوگنبدان ادامه داد: مشکل گچساران این است که دستفروشان پس از پایان فعالیت، وسایل خود را جمع نمیکنند و به صورت ثابت فعالیت میکنند که باعث بینظمی در معابر میشود.
توزیع نقاط مشخص برای فعالیت وانتبارها و دکهها
وی با اشاره به فعالیت وانتبارها بیان کرد: حضور وانتها با توجه به تفاوت قیمت کالاها مفید است، اما فعالیت آنها در کنار خیابان اصلی آسیب به صنف شناسنامهدار میوه و ترهبار وارد میکند و باید در مکانهای مشخص مستقر شوند.
قشقایی افزود: برای این منظور زمینهای مشخصی مانند جنب گلزار شهدا و میدان فردوسی برای استقرار این صنوف در نظر گرفته شده تا از تجمع غیرضروری مردم در مرکز شهر جلوگیری شود و توزیع کالا به شکل منظم انجام گیرد.
وی تأکید کرد: موضوع اشتغال و فعالیت دکهها با توجه به شرایط اجتماعی و بیکاری منطقه، چالشی مهم است که نیازمند همکاری تمامی ادارات برای ایجاد نظم و ساماندهی این صنوف است.
رشد بیرویه دکههای بدون مجوز، دستفروشان و وانتبارها در خیابانهای اصلی گچساران، علاوه بر ایجاد ترافیک و بینظمی شهری، دغدغهای جدی برای مسئولان شهرستان شده است. فرماندار و شهردار با تأکید بر ساماندهی این صنوف، از ایجاد بازارچهها و مکانهای مشخص برای فعالیت قانونی آنها خبر دادهاند تا نظم شهری و حقوق صنوف شناسنامهدار رعایت شود.
