بقائی: رابطه دیپلماتیک بین ایران و لبنان همچنان برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در حال حاضر نشست کشورهای همسایه افغانستان در حال برگزاری است. هفته گذشته سفر رئیس‌جمهور به قزاقستان و ترکمنستان انجام و دیدارهای متعددی در سطح رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه صورت گرفت. وزیر خارجه سفری را به روسیه و بلاروس خواهد داشت که سفرهای مهمی است.

وی ادامه داد: هفته گذشته نشست سه‌جانبه ایران، چین و عربستان را در تهران داشتیم.

کودکان فلسطین بر اثر سرما جان خود را از دست دادند

بقایی با اشاره به تحولات در منطقه، بیان کرد: تحولات در منطقه حول محور غزه و لبنان و جنایات رژیم صهیونیستی می‌گردد. سرمای زمستان، سیل و باران شرایط را در غزه برای مردم فلسطین بسیار بدتر از قبل کرده است. تعداد زیادی از کودکان فلسطینی بر اثر سرما جان خود را از دست داده‌اند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشارت به حمله مستقیم به شهروندان فلسطینی ادامه دارد، افزود: نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و سوریه ادامه دارد و متأسفانه جامعه جهانی به دلیل اصرار آمریکا برای اعطای مصونیت مطلق به رژیم صهیونیستی از هرگونه اقدام جدی برای پایان دادن به این وضعیت قاصر هستند.

وی درباره نشست نمایندگان ویژه افغانستان در تهران و اینکه آیا تنش بین افغانستان و پاکستان در این نشست بررسی خواهد شد و عدم حضور نماینده‌ای از افغانستان، افزود: این نشست محصول رایزنی‌ها بین ایران و کشورهای همسایه افغانستان و صحبت‌ها با مقامات افغانستان و پاکستان است. حدود دو سالی است که این نشست در سطح وزرای خارجه برگزار نشده و این نخستین نشست در نوع خود با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای همسایه به علاوه روسیه است. روسیه، چین، تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان در این نشست حضور دارند. نمایندگان ویژه روسیه و ازبکستان نمایندگان رئیس‌جمهور هستند. از پاکستان نماینده از سوی نخست‌وزیر شرکت کرده و هدف گفت‌وگو و تبادل نظر درباره تحولات افغانستان است و قاعدتاً همه اتفاقات و تحولاتی که به نوعی به افغانستان مرتبط می‌شود در این نشست بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: برای ما محیط همسایگی مهم است مجموعاً دو هزار کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و پاکستان هستیم. از همه کشورها برای مشارکت دعوت کردیم و از افغانستان هم دعوت شد. دوست داشتیم افغانستان شرکت می‌کرد و معتقدیم مشارکت افغانستان در چنین روندهایی به تقویت تفاهم و رفع مشکلات بین افغانستان و کشورهای همسایه کمک می‌کند. این تصمیم افغانستان بود برای عدم شرکت و ما به این تصمیم احترام می‌گذاریم. هدف جمهوری اسلامی ایران این است که از قبل این نشست و گفتگوها بتوانیم به اجماع منطقه‌ای و یافتن راه حل‌ها کمک کنیم.

بقایی در مورد درباره اظهارات نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و همچنین اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه اگر ایران توافق می‌کرد فقط تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران می‌کردیم، تصریح کرد: حرف‌هایی که نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه زده خیلی صریح و شفاف اعتراف به رویکرد مبتنی بر مداخله گرایی آمریکا در منطقه و سایر کشورهاست. این اعتراف مسئولیت آمریکا را به دنبال دارد. بی ثباتی‌ها که به دلیل مداخله آمریکا در منطقه ما ایجاد شده و شکل‌گیری تروریسم نتیجه مداخلاتی است که نمایندگان آمریکا اعتراف می‌کند اشتباه بوده است. اعتراف به اشتباه بودن این سیاست‌ها مسئولیت آمریکا را به دنبال دارد و آمریکا باید به خاطر این مداخلات در منطقه پاسخگو باشد.

تنها دغدغه آمریکا رژیم اسرائیل است

وی ادامه داد: تأسف از این هست که آمریکا اصرار به ادامه مسیر گذشته دارد. سند امنیت ملی آمریکا گواه این است که تنها دغدغه‌شأن رژیم اسرائیل است. آمریکا بر مسیر مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه ادامه می‌دهد و هر زمانی بهانه جدیدی را برای این مداخلات پیدا می‌کنند با نگاه تحقیرآمیز نسبت به ملت‌های منطقه و اصرار بر دیکته کردن مواضع خود بر سایر کشورها را دارند.

رابطه دیپلماتیک بین ایران و لبنان همچنان برقرار است

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به ادعاهای وزیر خارجه لبنان و مانع شدن برای استقرار سفیر جدید ایران، بیان کرد: رابطه دیپلماتیک بین ایران و لبنان همچنان برقرار است و ما سفیر داریم. سفیر جدید لبنان هم مستقر شده و در خصوص سفیر جدید ما هم روند معرفی سفیر انجام شده و امیدواریم روند طی شود و سفیر ما مستقر شود. ما ترجیح‌مان این است که از هر بیانی که لبنان را از تمرکز بر تمامیت ارضی خودش منحرف کند و باعث شود جامعه لبنان حواسش از اصل موضوع لبنان و دفاع در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی شود، پرهیز کنیم.

اقدام آمریکا علیه کشتی حامل نفت ونزوئلا هیچ مشروعیتی ندارد

بقایی در مورد توقیف نفتکش ونزوئلا توسط آمریکا گفت: ما در این‌مورد موضع رسمی اتخاذ کردیم. این هیچ مبنایی ندارد. اقدام آمریکا علیه کشتی حامل نفت ونزوئلا هیچ مشروعیتی در حقوق بین الملل ندارد. اینکه شما به قوانین داخلی استناد کنید برای ارتکاب یک جرم بین المللی صحیح نیست. اقدام آمریکا مصداق دزدی دریایی است. همه کشورها باید اقدام آمریکا را محکوم کنند.

وی در مورد تحولات یمن تصریح کرد: تحولاتی که در یمن در حال وقوع است باید باعث‌نگرانی همه کشورهای منطقه باشد چرا که در راستای سیاست رژیم اسرائیل در تجزیه کشورها رقم می‌خورد. ما قبلاً در جهت ثبات و یکپارچگی یمن تاکید کردیم. هر اقدامی‌که در این راستا باشد ریختن آب در آسیاب دشمن کشورهای منطقه است.

آنچه که در غزه می‌گذرد یک نسل کشی آشکار است

سخنگوی وزارت خارجه درباره رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی و حمایت کشورها از این رژیم، افزود: آنچه که در غزه می‌گذرد یک نسل کشی آشکار است و صحبت ما نیست. این بیان امر واقع است که در سایر مراجع بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. این رأی یکی از صدها رأیی است که در محکومیت رژیم صهیونیستی صادر شده و خواستار نظر مشورتی در رابطه به تعهدات رژیم اشغالگر شده است. نظر خیلی قاطع است، تاکیداتی را برای رعایت حقوق بین‌المللی دارد اما رژیم به هیچ کدام عمل نکرده و همه را نقض کرده است. این رأی یک بار دیگر به ارتکاب جنایات در سرزمین فلسطین صحه می‌گذارد و بر مسئولیت تک تک دولت‌ها برای توقف جنایات تاکید دارد.

قطعنامه ۲۲۳۱ از نظر ما خاتمه یافته است

وی در مورد گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ افزود: قطعنامه ۲۲۳۱ از نظر ما خاتمه یافته و این فقط نظر ما نیست و دو عضو شورای امنیت به این دیدگاه صحه گذاشتند. استناد به سازوکار حل و فصل برجام از سوی سه کشور اروپایی تحت فشار آمریکا و با انگیزه سیاسی صورت گرفت و هیچ مبنایی نداشت. اقدامی که از ابتدا مشروعیت نداشته را نباید اثری برای آن قائل شد. مخالفت خود را با اقدام دبیرخانه بیان کردیم و دیدگاه روسیه و چین هم روشن است. متأسفیم اقدام سیاسی سه کشور اروپایی در سوءاستفاده از سازوکارها باعث چنین وضعیتی شده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد اظهارات اپوزیسیون ونزوئلا و اتهام علیه ایران، اظهار داشت: خیلی مناسب نیست نسبت به سخنان فردی که علاقه‌ای به وطنش ندارد، واکنش نشان دهم. گزاره‌ای که مطرح کرده صرفاً برای خوشحالی کسانی است که به او جایزه اعطا کردند. این یک حرف کاملاً بی‌ربط است. ونزوئلا حق دارد درباره روابط خارجی خودش تصمیم بگیرد. طرفی باید پاسخگو باشد که اصرار بر نقض حق تعیین سرنوشت مردم ونزوئلا را دارد. کارهایی که آمریکا انجام می‌دهد مسبوق به سابقه است. در این مورد خاص هم مشخص است که آمریکا در صدد تحمیل نظرات به کشور مستقل است.

این حق تیم ایران است که بتواند در جام جهانی شرکت کند

وی در مورد امکان خودداری آمریکا از صدور ویزا برای تیم ملی ایران برای حضور در جام‌جهانی گفت: تعهد آمریکاست که طبق مقررات فیفا به عنوان کشور میزبان عمل کند. الان آمریکا نقض تعهد کرده است. ما اعتراض خودمان را از طریق فیفا و هم دفتر حفاظت منافع آمریکا اعلام کردیم. این حق تیم ایرانی است که بتواند در جام جهانی شرکت کند. طبق توافقی که میان فیفا و دولت میزبان‌منعقد می‌شود. امیدواریم آمریکا برای یک بار هم که شده نگاهی سیاسی به مسائل ورزشی و فرهنگی نداشته باشد.

گروسی نگاه فنی داشته باشد

بقایی در مورد اظهارات گروسی مبنی بر از سرگیری حضور بازرسان گفت: مدیرکل آژانس یکسری جملات و گزاره‌ها را مدام تکرار می‌کند. این تغییری در واقعیت موجود نخواهد داد. ایران به عنوان طرفی که عضو معاهده منع اشاعه است نسبت به تعهدات خودش آگاه است در عین حال انتظار می‌رود مدیر کل به جای مخاطب قرار دادن ایران طرف‌هایی را مخاطب قرار دهد که مسبب این‌وضعیت بودند. در چنین شرایطی که رویکردها منصفانه نبوده و یکسویه یک طرف را مخاطب قرار دادند مشکلی را حل نمی‌کند. مدیرکل آژانس باید با تاکید بر صلاحیت‌هایی که طبق اساسنامه آژانس داده شده نگاه فنی داشته باشد.

مردم سوریه این وضعیت را نمی‌پسندند

وی در مورد تحولات سوریه گفت: مردم سوریه این وضعیت را نمی‌پسندند که رژیم اشغالگر به سرزمینشان حمله و مردم سوریه را مورد آزار قرار دهد. ما همیشه نسبت به تبدیل سوریه به محلی برای تقویت و گسترش تروریسم هشدار دادیم. تداوم جنایات رژیم صهیونیستی و حملات رژیم اشغالگر به سوریه در کنار ادامه اشغال بخشی از سوریه می‌تواند مانع از بازگشت ثبات و امنیت به این کشور شود و این باعث نگرانی همه کشورهای منطقه است.

بقایی در مورد توقیف کشتی چینی توسط آمریکا گفت: این اقدام آمریکا مصداق حقیقی دزدی دریایی دولتی است. اینکه دولتی متوسل به زور علیه یکی کشتی کشور دیگری در آب‌های آزاد و بین المللی می‌شود خلاف قوانین بین المللی است. جامعه بین المللی باید یک صدا با چنین اقدامی‌مخالفت کند.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به وضعیت مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه که در حال حاضر آزادی مشروط دارد، بیان کرد: منتظر دادگاه ایشان هستیم. اواسط ژانویه جلسه دادگاهش برگزار خواهد شد و امیدواریم برگزاری آن جلسه مقدمات لازم را برای خلاصی نهایی و بازگشت ایشان به وطن فراهم کند.

نیروهای مسلح آ ماده هرگونه پاسخگویی به هر نوع تجاوزی هستند

بقایی در مورد اینکه وضعیت مذاکره تا چه زمانی مبهم است و آیا ممکن است جنگی دیگر رخ دهد، گفت: آنچه که عیان است حاجتی به بیان ندارد. ایران اقتدار خودش را در عرصه‌های مختلف نشان داده است. دیپلماسی هم یکی از ابزارهاست. ما با طرف‌هایی مواجه هستیم که نشان دادند برای مذاکره ارزشی قائل نیستند. نیروهای مسلح ما آماده هرگونه پاسخگویی به هر نوع تجاوزی هستند. از این حیث ابهامی‌در ذهن خودمان و دشمنانمان‌وجود داشته باشد.

تماس‌ها بین ایران و آژانس برقرار است

سخنگوی وزارت خارجه در مورد میانجیگری مصر برای پرونده هسته‌ای ایران، گفت: نمی‌توانم بگویم میانجیگری به معنای متعارف وجود دارد. نمایندگی ما در وین با مدیران آژانس هر وقت لازم باشد گفتگو می‌کنند. تماس‌ها بین ایران و آژانس برقرار است. ما عضو آژانس هستیم. در حال حاضر مبنای کار ایران در تعامل با آژانس قانون مجلس است.

وی در مورد اهداف سفر وزیرخارجه به بلاروس و روسیه گفت: این سفر مهمی است؛ در ادامه رایزنی‌های منظم بین ایران، روسیه و بلاروس است. در سفر به بلاروس قرار است با رئیس جمهور و برخی مقامات دیگر دیدارهایی صورت گیرد. دو و سه سند هم آماده شده که در آنجا امضا شود.

وی ادامه داد: در رابطه با روسیه علاوه بر دیدار با وزیرخارجه روسیه با نمایندگان دوماً جلساتی پیش بینی شده است. در مورد تحولات بین المللی ومنطقه ای گفتگو خواهد شد.

وی درباره سفر گوترش به عراق گفت: این سفر مهم است. شاید یک دلیل این باشد که پایان مأموریت یونامی (‌هیئت مساعدت سازمان ملل متحد برای عراق) را اعلام کردند و قرار است نیروهایی به اسم مقابله با داعش عراق را ترک کنند. ما به تصمیم عراق به عنوان کشور مستقل احترام می‌گذاریم و امیدواریم در مراوداتش با سایر نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل آنچه به خیر و در راستای منافع مردم عراق است را در جریان مذاکراتشان به آن برسند.

وی درباره ادعای وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه کماندوهای آمریکایی با حمله به یک کشتی چینی به مقصد ایران، محموله آن را توقیف کردند، اظهار کرد: منتظر دریافت اطلاعات دقیق از مراجع ذیربط هستیم و تا الان چیزی از سوی مراجع صلاحیت‌دار دریافت نکردیم.

بقایی در مورد ادعاها در خصوص جزایر سه گانه ایرانی، اظهار کرد: از دوستان اماراتی و سایر جهاتی که در این مورد از نظر امارات حمایت می‌کنند آن هم به دلیل رودربایستی‌هایی که بین این کشورها وجود دارد، همیشه خواسته‌ایم مصالح منطقه را در هر ادعا و اعلام نظری در نظر بگیرند. منطقه ما نیازمند اتخاذ موضعی صریح و قوی در مورد بزرگ‌ترین تهدیدی است که منطقه را تهدید می‌کند و آن چیزی جز سیطره جویی رژیم صهیونیستی نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برخورد صورت گرفته با استاد ایرانی در دانشگاه آرکانزاس، تصریح کرد: برخورد صورت گرفته نشانه رویکرد تبعیض آمیز در آمریکاست که یک فرد دیدگاه‌های خود را در مورد نسل‌کشی بیان و از آن طرف از کشور خودش دفاع کرده و مورد اذیت و آزار قرار بگیرد. چیزی نمی‌شود گفت جز اینکه گویای واقعیت موجود و این نکته است که ادعایی که درباره آزادی بیان و رفتار محترمانه با افراد مختلف و دیدگاه‌های مختلف بیان می‌شود، در عمل واقعیت ندارد.