به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بازار پررقابت درب و پنجره UPVC، اصالت پروفیل و تداوم تأمین، مهمترین معیارهای سازندگان حرفهای بهشمار میرود. طی سالهای اخیر نام وینا تجارت کیان به دلیل توزیع رسمی پروفیلهای Wintech و Plaspen، توجه بسیاری از پنجرهسازهای باتجربه را به خود جلب کرده است. اما پشت این انتخاب گسترده چه دلایلی قرار دارد؟
چرا پنجرهسازها پروفیل وینتک و پلاسپن را از وینا تجارت کیان تهیه میکنند؟
اصالت پروفیل؛ مهمترین معیار سازندگان
در صنعت درب و پنجره، اولین چیزی که کیفیت پروژه را تعیین میکند «اصالت پروفیل» است. سازندگان میدانند پروفیل تاریخگذشته، انبارنامناسب یا تأمینکننده غیررسمی میتواند اعتبار چند ساله یک برند را بهخطر بیندازد. وینا تجارت کیان بهعنوان نماینده توزیع رسمی وینتک در ایران این نگرانی را از بین میبرد.
مزایا برای سازندگان:
دریافت مستقیم پروفیل از خط تولید Wintech
تاریخ تولید شفاف و قابل استعلام
نگهداری استاندارد در انبار
قابلیت پیگیری و جایگزینی رسمی
این سطح از شفافیت، دلیل اصلی اعتماد سازندگان حرفهای است.
موجودی واقعی و پایدار؛ توقف کارگاه خط قرمز است
کارگاههایی که پروژههای متعدد دارند با یک تأخیر کوچک در تأمین پروفیل ضربه جدی میخورند، مزیت رقابتی وینا تجارت دقیقاً در همین نقطه است:
موجودی بهروز سریهای ۶۴۰ و ۷۰۰ وین تک
تأمین همیشگی پروفیلهای اقتصادی Plaspen
ارسال منظم برای تهران و شهرستان
امکان رزرو بار برای پروژههای بزرگ
به زبان ساده: خط تولید کارگاه نمیایستد.
وینا تجارت رقیب پنجرهساز نیست
یک دلیل مهم اعتماد سازندگان همین نکته است: وینا تجارت کیان تولیدکننده پنجره نیست و وارد اجرای پروژهها نمیشود.
بنابراین هیچوقت در نقش رقیب ظاهر نمیشود و تمرکز کاریاش فقط شامل موارد زیر است:
تأمین پروفیل Wintech
تأمین پروفیل Plaspen
ارسال سریع و مطمئن
این مدل همکاری، حس امنیت بیشتری برای پنجرهسازها ایجاد میکند.
شفافیت قیمت؛ امتیازی که همیشه ارزش دارد
بازار پروفیل UPVC نوسانات زیادی دارد؛ به همین دلیل سازندگان دنبال عددهای روشن و قابلاعتماد هستند.
در این مجموعه:
قیمت روز مشخص و شفاف اعلام میشود
فاکتور رسمی ارائه میشود
هزینههای پنهان وجود ندارد
پاسخ استعلامها فوری داده میشود
این شفافیت باعث شده سازندگان انتخاب راحت تری داشته باشند.
احترام به سازنده جزئیات کوچک، اثر بزرگ
رفتار حرفهای فروشنده در بازار B۲B اهمیت زیادی دارد.
بسیاری از سازندگان میگویند:
برای خریدهای کم هم وقت میگذارند
مشاوره فنی ارائه میدهند
در صورت مشکل، پیگیری واقعی انجام میشود
همین توجه به جزئیات است که وفاداری میسازد.
تنوع کامل برای هر سطح پروژه
Wintech انتخاب پروژههای باکیفیت
سری ۶۴۰
سری ۷۰۰
لمینیت
طرح چوب
رنگی
Plaspen گزینه اقتصادی با استاندارد مناسب
برای سازگاری با محدودیت بودجه در پروژههای انبوهسازی و اداری.
جدول مقایسه سریهای پرمصرف وینتک
تحویل سالم و بستهبندی اصولی
در پروفیلسازی، یک خط خش یا ضربه کوچک میتواند چند پنجره را غیرقابلاستفاده کند.
به همین دلیل وینا تجارت روی مرحله تحویل حساسیت زیادی دارد:
بستهبندی منظم
بارگیری اصولی
تحویل سالم
امکان تست و تطبیق سری قبل از بارگیری
این جزئیات برای سازندگان اهمیت زیادی دارد.
جمعبندی
انتخاب یک تأمینکننده پروفیل UPVC برای سازندگان حرفهای بر اساس سه معیار اصلی انجام میشود:
اصالت پروفیل
موجودی واقعی و پایدار
همکاری قابلاعتماد
وینا تجارت کیان طی سالهای فعالیت خود این سه معیار را بهصورت مداوم ارائه کرده و به همین دلیل بسیاری از پنجرهسازها ترجیح میدهند پروفیلهای Wintech و Plaspen را صرفاً از این مجموعه تهیه کنند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
