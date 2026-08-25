نوری: توسعه خراسان شمالی بدون حضور مردم پایدار نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری شامگاه سه شنبه در دیدار با حجتالاسلام رضا عزتزمانی معاون فرهنگی و راهبردی استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور، با اشاره به ظرفیتهای مردمی استان گفت: هرجا مردم در میدان حضور داشتهاند، کارها با سرعت و کیفیت بیشتری پیش رفته و باید زمینه حضور مؤثرتر مردم در عرصههای مختلف فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه مردم باید میداندار اصلی مسائل اجتماعی، فرهنگی و توسعهای باشند، افزود: نقش دولت، فراهم کردن بستر و رفع موانع است و زمانی میتوانیم به نتایج پایدار برسیم که مردم در کنار مجموعه اجرایی استان، خود را در پیشرفت و آبادانی خراسان شمالی سهیم بدانند.
استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به برنامههای هفته دولت، اظهار کرد: در هفته دولت امسال یکهزار و ۱۱ پروژه با اعتباری حدود ۲۵ همت در استان به بهرهبرداری میرسد که ۱۶ همت آن در حوزه عمرانی و زیرساختی و ۹ همت در حوزه اقتصادی است.
نوری ادامه داد: از جمله طرحهای مهم این ایام، افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی برخی پروژههای بزرگ زیرساختی است که میتواند در مسیر توسعه اقتصادی، افزایش ظرفیت انرژی و ایجاد اشتغال در استان مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه پروژههای هفته دولت حاصل تلاش مجموعه مدیران، دستگاههای اجرایی و همراهی مردم است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرحها، ارتقای کیفیت زندگی مردم و تبدیل ظرفیتهای استان به فرصتهای واقعی توسعه است و باید آثار این اقدامات در زندگی مردم دیده شود.
استاندار خراسان شمالی در ادامه بر ضرورت تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز تأکید کرد و گفت: در کنار توسعه زیرساختها و اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی، باید به سرمایه اجتماعی و فرهنگی استان توجه ویژه داشته باشیم و از ظرفیت روحانیون، گروههای مردمی، نخبگان و تشکلها برای حل مسائل استفاده کنیم.
نظر شما