تغییرات در رأس دو حوزه قضایی خورش رستم و شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر ، در آیین‌های تکریم و معارفه جداگانه، علی اکبر دادخواه سرپرست جدید حوزه قضایی بخش خورش رستم و مرتضی موقر رئیس جدید حوزه قضایی بخش شاهرود معرفی شدند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیس کل دادگستری استان در این آیین‌ها ضمن تبریک هفته وحدت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر ،هفته دولت و روز کارمند را به تمامی خدمتگزاران ملت و به ویژه کارمندان استان ولایی اردبیل تبریک گفت.

وی در ادامه با تبیین و تشریح مهمترین رویکرد های دستگاه قضایی استان برنامه محوری و اهتمام به اجرای دقیق و درست سند تحول و تعالی را از مهمترین محورهای عملکردی دادگستری استان برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان خطاب به مسئولان جدید حوزه های قضایی خورش رستم و شاهرود، حمایت قضایی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری ، صیانت و حفاظت از بیت المال، توجه به امور زندانیان و توسعه دادرسی های الکترونیکی، نظارت و آموزش مستمر بر ضابطین قضایی و برخورد با مظاهر فساد و اخلالگران نظم و امنیت را از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی استان ذکر کرد.

گفتنی است هیات قضایی در این سفر ضمن دیدار با همکاران از پروژه های در حال احداث بخش شاهرود (ساختمان دادگاه) و خلخال (ساختمان دادسرا) بازدید کردند .