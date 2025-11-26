  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

۱۴ هزار هکتار اراضی استان بوشهر زیر کشت گندم رفت

بوشهر- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: تاکنون ۱۴ هزار هکتار از اراضی این استان به کشت گندم آبی و دیم اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سطح ابلاغی ۹۷ هزار هکتاری گندم در سال زراعی جاری اظهار کرد: در صورت بارندگی مؤثر، پیش‌بینی می‌شود برنامه ابلاغی به طور کامل محقق شود.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۴ هزار هکتار از اراضی این استان به کشت گندم آبی و دیم اختصاص یافته است که از این میزان، ۶ هزار هکتار مربوط به کشت آبی و ۸ هزار هکتار به کشت دیم است.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بوشهر افزود: سطح ابلاغی محصول گندم در سال زراعی جاری ۱۷ هزار هکتار آبی و ۸۰ هزار هکتار دیم تعیین شده و در صورت بارندگی مؤثر، پیش‌بینی می‌شود این برنامه به طور کامل اجرا شود.

توکلی اعلام کرد: عمده مناطق کشت شده در استان شامل شهرستان‌های دشتستان و دشتی برای مزارع آبی و شهرستان‌های دشتستان و گناوه برای مزارع دیم است.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین ارقام کشت شده در اراضی آبی شامل مهرگان، چمران ۲ و جلال و در اراضی دیم شامل آفتاب، کریم و دهدشت هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر زمان کشت گندم در استان را از نیمه آبان تا پایان آذرماه عنوان کرد و افزود: در سال زراعی جاری، مجموع کودهای تهیه و توزیع‌شده برای کلیه محصولات شامل ۸۳۰۵ تن کود ازته، ۱۵۱۷ تن کود فسفاته و ۱۵۴۵ تن کود پتاسه بوده است.

توکلی گفت: در حوزه بذر تاکنون ۳۸۰۴.۶ تن بذر گندم فرآوری و ۳۱۱۶.۶۵ تن آن در سطح استان توزیع شده است.

