۱۴ هزار هکتار اراضی استان بوشهر زیر کشت گندم رفت

به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سطح ابلاغی ۹۷ هزار هکتاری گندم در سال زراعی جاری اظهار کرد: در صورت بارندگی مؤثر، پیشبینی میشود برنامه ابلاغی به طور کامل محقق شود.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۴ هزار هکتار از اراضی این استان به کشت گندم آبی و دیم اختصاص یافته است که از این میزان، ۶ هزار هکتار مربوط به کشت آبی و ۸ هزار هکتار به کشت دیم است.
معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بوشهر افزود: سطح ابلاغی محصول گندم در سال زراعی جاری ۱۷ هزار هکتار آبی و ۸۰ هزار هکتار دیم تعیین شده و در صورت بارندگی مؤثر، پیشبینی میشود این برنامه به طور کامل اجرا شود.
توکلی اعلام کرد: عمده مناطق کشت شده در استان شامل شهرستانهای دشتستان و دشتی برای مزارع آبی و شهرستانهای دشتستان و گناوه برای مزارع دیم است.
وی تصریح کرد: مهمترین ارقام کشت شده در اراضی آبی شامل مهرگان، چمران ۲ و جلال و در اراضی دیم شامل آفتاب، کریم و دهدشت هستند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر زمان کشت گندم در استان را از نیمه آبان تا پایان آذرماه عنوان کرد و افزود: در سال زراعی جاری، مجموع کودهای تهیه و توزیعشده برای کلیه محصولات شامل ۸۳۰۵ تن کود ازته، ۱۵۱۷ تن کود فسفاته و ۱۵۴۵ تن کود پتاسه بوده است.
توکلی گفت: در حوزه بذر تاکنون ۳۸۰۴.۶ تن بذر گندم فرآوری و ۳۱۱۶.۶۵ تن آن در سطح استان توزیع شده است.
