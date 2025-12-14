تأکید بخشدار خارگ بر انسجام مدیریتی و پیگیری مطالبات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح یکشنبه در نشست شورای اداری خارگ، خدمتگزاری صادقانه، هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی را مهم‌ترین اولویت مدیریت این بخش دانست و بر حرکت در مسیر وحدت رویه تأکید کرد.

وی با قدردانی از همراهی امام جمعه جزیره و دیگر دستگاه‌های اجرایی، گفت: پرهیز از حاشیه‌ها و تمرکز بر خدمت به مردم، لازمه تحقق اهداف توسعه‌ای و مدیریتی در جزیره خارگ است.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به اهمیت پیگیری مطالبات مردمی، افزود: رسیدگی به موضوعات اشتغال، خدمات اجتماعی، سلامت بانوان، برگزاری منظم انتخابات شوراها، آمادگی مدیریت بحران و استمرار خدمات زیرساختی از جمله برق و نانوایی‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه‌ها در برنامه‌های فرهنگی پیش‌رو از جمله راهیان نور دریایی و بزرگداشت روز جزیره خارگ تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با همدلی و تلاش جمعی، روند توسعه و خدمت‌رسانی در این بخش شتاب بیشتری گیرد.