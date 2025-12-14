خیران زنجانی ۱۰۰ میلیارد ریال برای نذر خدمت در لرستان اختصاص دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: طرح ملی «نذر خدمت ۸» با محوریت ارائه خدمات زیستمحیطی، آبرسانی، آموزشی، دارویی، درمانی، بهداشتی و معیشتی توسط جمعیت هلال احمر استان زنجان در مناطق کمبرخوردار استان لرستان اجرا شد.
وی اظهار داشت: در قالب اجرای این طرح، بیش از ۲ هزار و ۳۶۷ نفر از خدمات درمانی، دارویی، معیشتی و بشردوستانه بهرهمند شدند و اقلام به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال به استان لرستان ارسال شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با بیان اینکه شهرستانهای سپیددشت و پلدختر میزبان اجرای این طرح ملی در سال جاری بودند، تصریح کرد: خدمات ارائهشده شامل حوزههای آبرسانی، زیستمحیطی، کاروان سلامت، آموزشی، بهداشتی و معیشتی بوده است.
هاشمی ادامه داد: تجهیزات مورد نیاز برای احیا و راهاندازی دو دستگاه تصفیه آب آشامیدنی نیز با مشارکت یک خیر زنجانی خریداری و در روستاهای چمگرداب و قلعهمیشوند نصب و راهاندازی شد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقلام ارسالی به استان لرستان، دارو به ارزش بیش از ۶ میلیارد ریال بوده است، افزود: همچنین بستههای معیشتی و بهداشتی به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال و نوشتافزار به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در میان نیازمندان این مناطق توزیع شد.
هاشمی با تأکید بر نقش اجرای این طرح در ارتقای سطح سلامت مناطق کمبرخوردار، گفت: اجرای نذر خدمت ۸، موجب بهبود کیفیت زندگی مردم، توسعه سلامت و افزایش تابآوری روستاهای متأثر از خشکسالی در استان لرستان میشود.
وی خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، ۱۲ پزشک متخصص و فوقتخصص برای معاینه و ارائه خدمات دارویی رایگان به مناطق هدف اعزام شدند و همچنین یک مدرسه و یک مسجد با اعتباری بیش از ۲ میلیارد ریال بازسازی و مرمت شد.
نظر شما