۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

واکسیناسیون رایگان ۹۰ هزار رأس دام سبک علیه تب مالت در زرند

زرند- رئیس اداره دامپزشکی زرند از آغاز طرح واکسیناسیون رایگان بروسلوز «تب مالت» برای ۹۰ هزار رأس دام سبک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن لطفعلی‌پور، ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح گسترده و رایگان واکسیناسیون بروسلوز «تب مالت» در جمعیت دام‌های سبک شهرستان زرند گفت: در این طرح که از اردیبهشت‌ماه آغاز شده، ۷۰ هزار رأس گوسفند و بز بالغ به همراه ۲۰ هزار رأس بره و بزغاله علیه بیماری بروسلوز واکسینه می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه بیماری تب مالت درمان اختصاصی ندارد و تنها راه مبارزه با آن پیشگیری از طریق واکسیناسیون است، افزود: این بیماری به دلیل ایجاد سقط جنین در دام و کاهش تولید شیر، خسارت‌های اقتصادی سنگینی به دامداران وارد می‌کند و از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قابل انتقال به انسان محسوب می‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی زرند با اشاره به فعالیت اکیپ‌های دولتی و خصوصی در سطح روستاها و واحدهای دامی، از دامداران خواست در اجرای دقیق این طرح همکاری کامل داشته باشند .

لطفعلی پور، تأکید کرد: شهروندان حتماً شیر و لبنیات مصرفی خود را از محصولات پاستوریزه تهیه کنند تا در برابر این بیماری خطرناک مصون بمانند.

