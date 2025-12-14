حماسه کادر درمان و داروسازی در بحران جنگ تحمیلی۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در جریان یک نشست تخصصی و یادواره رسمی، بر نقش تعیین‌کننده کادر درمان، پزشکان، داروسازان و دانشجویان علوم پزشکی در مدیریت بحران جنگ تحمیلی اخیر تأکید شد؛ نشستی که علاوه بر پاسداشت یاد شهدا، به بررسی چالش‌ها و آینده صنعت داروسازی کشور نیز پرداخت.

حسن ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله در هشتمین یادواره ملی شهدای داروسازی حضور پیدا کرد و گفت: در روزهایی که رژیم اشغالگر جنگی ۱۲ روزه را بر کشور تحمیل کرد، کادر درمان و نیروهای حوزه سلامت بار دیگر توان و تعهد خود را به نمایش گذاشتند. حاضران در این نشست با اشاره به تجربه عینی خود در مراکز درمانی اعلام کردند که عملکرد پزشکان، جراحان، داروسازان، پرستاران و دانشجویان علوم پزشکی در این بحران، حتی از دوران دفاع مقدس نیز منسجم‌تر و قدرتمندتر بوده است.

وی ادامه داد: در یکی از مراکز درمانی، طی تنها ۱۵ دقیقه، بیش از ۱۳۵ مجروح به‌صورت هم‌زمان وارد اورژانس شدند. تیم‌های درمانی بدون وقفه عملیات تریاژ، درمان، تجویز دارو و اقدامات تخصصی را انجام دادند. این تلاش جمعی با همراهی پزشکان، داروسازان و نیروهای داوطلب حوزه دارویی محقق شد؛ اقدامی که نشان‌دهنده آمادگی بالای نظام سلامت کشور در شرایط بحرانی است.

ابوالقاسمی با یادآوری نقش شهرهای مهم جبهه دفاع مقدس و خاطرات فرماندهان و فعالان حوزه سلامت، تأکید شد: انتظار می‌رود چنین گردهمایی‌هایی علاوه بر بزرگداشت شهدا، به آینده‌نگری و ترسیم مسیر پیش‌روی صنعت داروسازی کشور نیز بپردازند.

وی با اشاره به اینکه صرف بیان شعارهایی مانند «دارو باید ارزان باشد» پاسخگوی واقعیت‌های صنعت دارو نیست، تصریح کرد: سیاست‌گذاری صحیح نیازمند توجه به اقتصاد دارو، توازن میان واردات و تولید، و حفظ تعامل متقابل با بازارهای جهانی است. به گفته آنان، خودکفایی در صنعت داروسازی ارزشمند است، اما بدون حفظ توازن اقتصادی و تأمین نقدینگی پایدار، امکان تحقق اهداف بلندمدت وجود نخواهد داشت.

وی افزود: صنعت داروسازی یکی از افتخارات ملی به‌شمار می‌رود و در سال‌های اخیر در میان صنایع کشور سربلند بوده است. با این حال، تداوم این موفقیت منوط به حمایت اقتصادی، تأمین نقدینگی، ایفای تعهدات مالی مصرف‌کنندگان و همکاری نظام بانکی عنوان شد.

ابوالقاسمی پیام رسمی یادواره قرائت کرد و گفت: این یادواره با هدف زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار در عرصه دانشگاه، صنعت دارو و خدمات سلامت برگزار شد.

قطره خون شهید ارزشی دارد که با معیارهای معمول قابل اندازه‌گیری نیست

در ادامه مراسم یادواره شهدای داروسازی حجت‌الاسلام سلطانی شایان نماینده ولی فقیه حضور پیدا کرد و گفت: جایگاه پرستاران، داروسازان و پزشکان باید با نگاهی فراتر از چارچوب‌های معمول دیده شود. حاضران این جایگاه را مبتنی بر قداست و عنایت خاص الهی دانستند و تصریح کردند که گروهی از این افراد، مشمول نگاه ویژه خداوند متعال هستند.

وی با یادآوری شهدای کادر درمان در دوران جنگ تحمیلی و همچنین شهدای مدافع حرم، این پرسش مطرح شد که چرا همواره بر بزرگداشت مقام شهدا و یادآوری عظمت آنان تأکید می‌شود و پاسخ این پرسش در آموزه‌های دینی نهفته است؛ جایی که خداوند خود خریدار جان شهید معرفی می‌شود و در روایات، جایگاه شهید مقامی فراتر از سنجش‌های مادی توصیف شده است.

سلطانی شایان اظهار داشت: بر اساس این دیدگاه، قطره خون شهید ارزشی دارد که با معیارهای معمول قابل اندازه‌گیری نیست و اصل قاعده در این مسیر، پیوند ایمان و عمل است. در همین راستا، تلاش‌های علمی، تخصصی و شبانه‌روزی کادر درمان زمانی به نتیجه‌ای ماندگار می‌رسد که با ایمان گره بخورد؛ پیوندی که می‌تواند منشأ اثر و حتی معجزه باشد.

وی به مسئولیت سنگین نهادهای مرتبط با حوزه سلامت اشاره کرد و اذعان داشت: جامعه بارها وفاداری و ایستادگی کادر درمان در کنار نظام را اثبات کرده است. بر همین اساس، انتظار پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و حمایت همه‌جانبه از این قشر افزایش یافته و این مسئولیت در آینده نیز سنگین‌تر خواهد شد.

سلطانی شایان با تأکید بر اینکه مسیر انقلاب و فرهنگ شهادت مسیری متوقف‌شدنی نیست گفت: این جریان با سرعت ادامه دارد و در بزنگاه‌های حساس، نقش کادر درمان و فعالان حوزه سلامت بیش از پیش نمایان می‌شود.