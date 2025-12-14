۶ راهنمای کشتی در بنادر مازندران تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شش نفر از راهنمایان کشتی‌های بندر نوشهر پس از کسب موفقیت در آزمون‌های علمی و عملی، با دریافت درجه ۳ راهنمایی کشتی‌ها ظهر یکشنبه با حضور مدیرکل بنادر مازندران مورد تقدیر قرار گرفتند.

سعید کیاکجوری، مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران ضمن تبریک به راهنمایان منتخب، گفت: کسب درجه رسمی توسط راهنمایان کشتی‌ها نشانه ارتقای مهارت و توانمندی‌های حرفه‌ای آنان است.

وی افزود: راهنمایان نقش حیاتی در هدایت ایمن کشتی‌های تجاری در بنادر دارند و اعطای این درجه موجب تقویت ایمنی عملیات بندری می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران خاطرنشان کرد: راهنمایان با مهارت و تجربه خود مسئولیت هدایت دقیق کشتی‌ها هنگام ورود، خروج و مانور در بنادر را بر عهده دارند.

گفتنی است راهنمایان منتخب، پس از گذراندن امتحانات کتبی و شفاهی، کسب نمرات قابل قبول در دوره‌های علمی و عملی و همچنین به دست آوردن امتیازات لازم در آزمون‌های تخصصی، موفق به دریافت درجه ۳ راهنمایی کشتی‌ها شدند.