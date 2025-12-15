خدمات موسسه حمل‌ و نقل بین‌ المللی گلوبال رُد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جابه‌جایی وسایل و اثاثیه به خارج از کشور، به ویژه در مسیری پرتردد مانند ایران به ترکیه، فراتر از یک حمل‌ونقل ساده است؛ این یک پروژه‌ی حساس است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، تخصص گمرکی و پشتیبانی لجستیکی دارد.

معرفی برند گلوبال رُد (Global Road)

گلوبال رد یک نام شناخته شده در صنعت لجستیک و حمل‌ونقل بین‌المللی است که با تمرکز بر جابه‌جایی لوازم منزل و کالاهای تجاری، شبکه‌ای گسترده در منطقه ایجاد کرده است. تخصص اصلی این مجموعه، ساده‌سازی فرآیندهای پیچیده گمرکی و ارائه راه‌کارهای درب‌به‌درب (Door-to-Door) است. موسسه حمل و نقل بین‌المللی گلوبال رد (Global Road) به عنوان یکی از پیشروان این حوزه، استانداردهای جدیدی را در خدمات اسباب‌کشی بین‌المللی تعریف کرده است. در ادامه به بررسی خدمات این مجموعه و جزئیات حمل اثاثیه از تهران به استانبول می‌پردازیم.

حمل اثاثیه از ایران به ترکیه

حمل اثاثیه به ترکیه و جا به جایی از ایران به ترکیه (به‌ویژه شهرهایی مانند استانبول، آنکارا و ازمیر) مستلزم رعایت قوانین گمرکی هر دو کشور است. گلوبال رد با تسلط بر این قوانین، خدماتی فراتر از جابه‌جایی فیزیکی ارائه می‌دهد:

بسته‌بندی تخصصی ( Packing): استفاده از ضربه‌گیرهای چندلایه و کارتن‌های مقاوم برای جلوگیری از آسیب در مسیرهای طولانی.

تشریفات گمرکی: انجام تمامی امور مربوط به خروج کالا در ایران و ترخیص در گمرکات ترکیه.

بیمه بین المللی: صدور بیمه‌نامه معتبر برای تضمین سلامت کالا در طول مسیر.

تمرکز بر مسیر تهران به استانبول

بیشترین نرخ تقاضا برای اسباب‌کشی بین‌المللی به ترکیه، مربوط به مسیر تهران به استانبول است. استانبول به عنوان قطب اقتصادی و فرهنگی ترکیه، مقصد اصلی ایرانیان برای سکونت محسوب می‌شود.

گلوبال رد برای این مسیر ویژه، سرویس‌های منظمی را در نظر گرفته است که شامل موارد زیر می‌شود:

ارسال بار به صورت خرده بار ( Groupage): برای کسانی که حجم اثاثیه آن‌ها کمتر از یک کامیون کامل است و تمایل به کاهش هزینه‌ها دارند.

ارسال بار به صورت دربستی ( Full Truck): برای جابه‌جایی کامل لوازم یک واحد مسکونی به صورت اختصاصی و در کمترین زمان ممکن.

چرا گلوبال رُد؟

انتخاب یک شرکت معتبر در میان گزینه‌های متعدد، اهمیت حیاتی دارد. ویژگی‌هایی که گلوبال رد را متمایز می‌کند عبارتند از:

شفافیت در قیمت‌گذاری: عدم وجود هزینه‌های پنهان در طول مسیر.

پشتیبانی ۲۴ ساعته: امکان پیگیری وضعیت بار در هر لحظه.

تیم متخصص: بهره‌گیری از کارشناسان مجرب در حوزه باربری بین‌المللی.

اسباب‌کشی به ترکیه نباید به یک تجربه استرس زا تبدیل شود. با واگذاری این مسئولیت به تیمی متخصص، می‌توانید با خیالی آسوده بر روی استقرار در مقصد جدید خود تمرکز کنید. گلوبال رد با تکیه بر تجربه سال‌ها فعالیت در مسیر ایران-ترکیه، همراه شما در این مسیر خواهد بود.

برای دریافت مشاوره رایگان و برآورد هزینه بر اساس حجم بار خود، حتماً به سایت globalroad.co مراجعه کنید. علاوه بر وب سایت شما می‌توانید با شماره تلفن ۱۷۱۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید

بسته بندی در گلوبال رد

بسته‌بندی در حمل و نقل بین‌المللی، اساسی‌ترین مرحله است که باعث محافظت از بار شما می‌شود. در مسیر ایران به ترکیه، بار شما مسافتی طولانی را طی می‌کند، از مرزهای کوهستانی عبور می‌کند و چندین بار در گمرک‌های مختلف بازرسی می‌شود. گلوبال رد (Global Road) با درک این حساسیت، از استانداردهای اروپایی برای بسته‌بندی استفاده می‌کند.

در ادامه، جزئیات فرآیند بسته‌بندی تخصصی در این مجموعه را بررسی می‌کنیم:

۱. متریال و ابزار مورد استفاده

گلوبال رد از باکیفیت‌ترین مواد اولیه استفاده می‌کند تا ضریب آسیب را به صفر برساند:

کارتن‌های ۵ لایه و ۷ لایه: بسیار مقاوم در برابر رطوبت و فشار چیدمان روی هم.

بابل رپ (نایلون حباب‌دار) گرید A: با حباب‌های درشت برای محافظت از بدنه لوازم برقی و چوبی.

فوم‌های گوشه (Corner Guard): برای جلوگیری از لب‌پریدگی زوایای تیز میزها و کمدها.

سلفون استرچ: برای تثبیت بسته‌بندی و جلوگیری از نفوذ گرد و غبار.

جعبه‌های چوبی (Wooden Crate): برای اشیاء بسیار حساس مانند پیانو، تابلوهای نفیس یا مجسمه‌های بزرگ.

۲. مراحل اجرایی توسط تیم گلوبال رد

فرآیند کاری تیم اعزامی این شرکت معمولاً به این صورت است:

الف) تفکیک و طبقه‌بندی

ابتدا لوازم بر اساس جنس (شکستنی، چوبی، پارچه‌ای) تفکیک می‌شوند. اشیاء قیمتی کوچک و اسناد شخصی معمولاً توسط خود مشتری جمع‌آوری شده و مابقی به تیم سپرده می‌شود.

ب) بسته‌بندی لایه‌ای

برای لوازمی مثل یخچال یا مبلمان، ابتدا یک لایه محافظ نرم (کاغذ یا سلفون)، سپس لایه‌ی ضربه‌گیر (بابل رپ) و در نهایت یک لایه محافظ سخت (کارتن یا فوم) قرار می‌گیرد.

ج) شماره‌گذاری و لیبل‌زنی (Coding)

هر کارتن یا قطعه اثاثیه شماره‌گذاری می‌شود. این شماره‌ها در لیست عدل‌بندی (Packing List) وارد می‌شوند.

مزیت: در گمرک ترکیه، اگر مامور گمرک بخواهد محتویات یک کارتن خاص را چک کند، به راحتی از روی شماره پیدا شده و از آشفتگی کل بار جلوگیری می‌شود.

۳. خدمات ویژه در بسته‌بندی بین‌المللی

گلوبال رد برای مسیر تهران-استانبول خدمات خاصی را ارائه می‌دهد که تفاوت این برند را مشخص می‌کند:

وکیوم کردن فرش‌ها: برای کاهش حجم و جلوگیری از نفوذ حشرات یا رطوبت.

کارتن رگال‌دار: برای حمل لباس‌های مجلسی و کت‌وشلوار بدون نیاز به تا کردن و جلوگیری از چروک شدن.

استفاده از پالت: برای بارهای خرده‌بار (Groupage)، تمامی کارتن‌ها روی پالت پلاستیکی یا چوبی قرار گرفته و با تسمه فیکس می‌شوند تا در جابه‌جایی‌های میانی آسیب نبینند.

۴. چرا بسته‌بندی شخصی توصیه نمی‌شود؟

بسیاری از مشتریان برای کاهش هزینه تمایل دارند خودشان بسته‌بندی کنند، اما طبق استانداردهای globalroad.co:

عدم تایید بیمه: شرکت‌های بیمه بین‌المللی معمولاً بارهایی که توسط افراد غیرمتخصص بسته‌بندی شده را تحت پوشش کامل قرار نمی‌دهند.

ریسک گمرکی: بسته‌بندی غیرحرفه‌ای ممکن است باعث شک ماموران گمرک و باز کردن تمامی کارتن‌ها شود.

اگر قصد دارید به زودی جابه‌جا شوید، می‌توانید از کارشناسان گلوبال رد بخواهید تا یک جلسه بازدید حضوری یا آنلاین برای تخمین میزان متریال مورد نیاز (تعداد کارتن، متراژ ضربه‌گیر و …) ترتیب دهند.

لیست اقلام ممنوعه (مهم)

موارد زیر طبق قوانین گمرکی نباید در بار اسباب‌کشی باشند:

مواد خوراکی (برنج، روغن، حبوبات به مقدار زیاد).

مواد اشتعال‌زا (اسپری، ادکلن، الکل).

دخانیات و مشروبات الکلی.

اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی (فرش‌های با قدمت بالای ۱۰۰ سال نیاز به مجوز خاص دارند).

برای هرگونه سوال در مورد بسته بندی و هزینه حمل اثاثیه به ترکیه می‌توانید با کارشناسان مجموعه در تماس باشید تا شما را راهنمایی کنند.

