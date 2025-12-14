  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

تردد همه شناورها در بندر گناوه ممنوع شد

گناوه- رئیس اداره بندر و دریانوردی شهرستان گناوه، از ممنوعیت تردد همه شناورها از مبدأ بندر گناوه به سایر بنادر در پی صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد.

عبدالمحمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام وضعیت هشدار دریایی نارنجی در استان بوشهر گفت: بر اساس این هشدار و به‌منظور رعایت نکات ایمنی، تردد تمامی شناورها از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۸ آذرماه جاری از بندر گناوه به سایر بنادر مقدور نیست.

رئیس اداره بندر و دریانوردی شهرستان گناوه افزود: در این بازه زمانی، نکات ایمنی لازم به سایر شناورها ابلاغ شده و تیم مدیریت بحران اداره بندر و دریانوردی شهرستان گناوه نیز با آمادگی کامل، در وضعیت آماده‌باش قرار دارد تا در صورت بروز هرگونه شرایط بحرانی، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه در پایان بر لزوم همکاری همه فعالان حوزه دریایی با این تصمیم تأکید کرد و گفت: رعایت دستورالعمل‌های ایمنی به منظور جلوگیری از هرگونه خسارت جانی و مالی برای دریانوردان ضروری است.

