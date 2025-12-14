تردد همه شناورها در بندر گناوه ممنوع شد

عبدالمحمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام وضعیت هشدار دریایی نارنجی در استان بوشهر گفت: بر اساس این هشدار و به‌منظور رعایت نکات ایمنی، تردد تمامی شناورها از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۸ آذرماه جاری از بندر گناوه به سایر بنادر مقدور نیست.

رئیس اداره بندر و دریانوردی شهرستان گناوه افزود: در این بازه زمانی، نکات ایمنی لازم به سایر شناورها ابلاغ شده و تیم مدیریت بحران اداره بندر و دریانوردی شهرستان گناوه نیز با آمادگی کامل، در وضعیت آماده‌باش قرار دارد تا در صورت بروز هرگونه شرایط بحرانی، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه در پایان بر لزوم همکاری همه فعالان حوزه دریایی با این تصمیم تأکید کرد و گفت: رعایت دستورالعمل‌های ایمنی به منظور جلوگیری از هرگونه خسارت جانی و مالی برای دریانوردان ضروری است.