فرماندارتنگستان: اقدامات پیشگیری از بحران در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست فوق العاده مدیریت بحران شهرستان تنگستان با اشاره به بارشهای اخیر در شهرستان گفت: بارندگی اخیر موجب خوشحالی مردم و تقویت منابع آبی شد، و یک سامانه بارش سنگین از روز دوشنبه وارد استان میشود که ضرورت دارد همه دستگاهها با آمادگی کامل نسبت به پیشگیری از خسارات احتمالی اقدام کنند.
فرماندار با تأکید بر اهمیت آمادگی پیش از بارشها افزود: لایروبی مسیلها و انهار، پاکسازی ورودیهای شهری از زباله، تقویت تجهیزات امداد و بررسی وضعیت راهها از جمله اقداماتی است که باید پیش از هر بارندگی صورت گیرد و همه ی مدیران باید نقاط آسیب پذیر حوزه کاری خود را که در بارندگی اخیر بیشتر قابل مشاهده و اندازه گیری است را شناسایی کنند و به فکر چاره باشند.
سلیمانی همچنین به وضعیت شهرستان پس از بارشها اشاره کرد و گفت: در پی بارشهای اخیر خوشبختانه خسارات جدی گزارش نشده، اما در برخی مسیرها ریزش خاک و آبگرفتگی و قطعی برق مشاهده شد که تیمهای امدادی، شهرداریها، راهداری و برق مشکل را رفع نمودند و ارزیابی میدانی از وضعیت منازل و اراضی کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی از همکاری مطلوب مردم و اطلاعرسانی به موقع نیروهای امدادی تقدیر کرد و گفت: قدردان مشارکت مردم هستیم که با رعایت توصیههای ایمنی به کاهش آسیبها کمک کردند و همافزایی میان بخشداریها و شوراهای محلی میتواند الگوی موفقی برای مدیریت بحران باشد.
فرماندار ضمن توصیه به شهروندان مبنی بر رعایت اصول ایمنی، خودداری از تردد غیر ضرور، خودداری از نزدیکی به درهها، پلها، نقاط مرتفع و سیلاب افزود: با توجه به گزارش رعد و برق و صاعقه در طول عبور سامانه بارشی کشاورزان، دامداران و عشایر نسبت به رعایت نکات ایمنی اقدام کنند.
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان تنگستان گفت: تیمهای خدماتی و امدادی در تمام بخشها با آمادهسازی نیروهای خود و تجهیزات مورد نیاز در حال آماده باش هستند و در صورت نیاز وارد عمل خواهند شد.
