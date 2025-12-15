سامانه هوشمند پایش کیفی آب بومی سازی شد؛ ساخت یک محصول تحریمی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بحرانی، رئیس گروه تحقیقات آب منطقه‌ای بوشهر امروز با اشاره به دستگاه ارائه‌شده در نمایشگاه «تستا» در جمع خبرنگاران گفت: سامانه هوشمند پایش کیفی آب، دستگاهی که با هدف جایگزینی نمونه‌های خارجی پرهزینه و تحریمی، مراحل تست آزمایشگاهی و صحرایی را پشت سر گذاشته و قابلیت پایش آنلاین چند پارامتر کیفی آب را دارد و این سامانه هوشمند کیفی حاصل همکاری مشترک شرکت آب منطقه‌ای بوشهر و دانشگاه خلیج فارس است و به‌عنوان جایگزین نمونه‌های خارجی طراحی و ساخته شده است.

وی با بیان اینکه نمونه‌های خارجی این دستگاه به دلیل تحریم‌ها هم هزینه بالایی داشتند و هم تأمین آن‌ها برای شرکت‌های آب منطقه‌ای دشوار بود، افزود: در همین راستا فراخوانی منتشر شد که در نهایت دانشگاه خلیج فارس برای اجرای این پروژه انتخاب شد.

بحرانی با اشاره به ویژگی‌های فنی این سامانه توضیح داد: این دستگاه پس از انجام موفق تست‌های آزمایشگاهی و صحرایی، قادر است چهار پارامتر گاما، دما، کدورت و هدایت الکتریکی آب را به‌صورت آنلاین و تا عمق ۱۶ متر اندازه‌گیری کند. داده‌ها به‌صورت خروجی فایل اکسل قابل دریافت هستند.

وی تأکید کرد: برنامه‌نویسی، طراحی و ساخت این دستگاه به‌طور کامل داخلی انجام شده و قطعات آن نیز با اتکا به توان دانشگاه تأمین شده است. قرارداد اولیه این پروژه حدود ۱۵۰ میلیون تومان بود که خوشبختانه به مرحله ساخت و ارائه رسیده است.

رئیس گروه تحقیقات آب منطقه‌ای بوشهر هدف از حضور در نمایشگاه را معرفی و حرکت به سمت صنعتی‌سازی دستگاه عنوان کرد و گفت: با توجه به مشارکت مناسب انجام‌شده، امیدواریم وارد فاز دوم پروژه و تولید انبوه این سامانه شویم تا از آن در پایش کیفی منابع آب استفاده شود.

رئیس گروه تحقیقات آب منطقه‌ای بوشهر، با اشاره به ضرورت بومی‌سازی تجهیزات پایش کیفی منابع آب سدها گفت: در گذشته به دلیل نبود نمونه داخلی این دستگاه‌ها، هرگونه خرابی سنسور یا اشکال فنی مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی بود و این مسئله تقریباً برای همه شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور وجود داشت. همین موضوع ما را به سمت تولید داخلی این تجهیزات سوق داد.

وی افزود: با همکاری دانشگاه، این دستگاه طراحی و ساخته شد و امروز سنسورها، برنامه‌نویسی و تمامی قطعات آن به‌طور کامل داخلی است و در حال بهره‌برداری قرار دارد. همچنین تست‌های آزمایشگاهی و صحرایی دستگاه با موفقیت انجام شده و نمونه اولیه اکنون آماده ورود به مرحله تولید انبوه است.

بحرانی هدف از حضور در نمایشگاه را معرفی این محصول و ایجاد ارتباط با صنایع جانبی برای صنعتی‌سازی عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی ما در نمایشگاه این بود که بتوانیم دستگاه را معرفی کنیم و از طریق ارتباط با شرکت‌های مرتبط، مسیر تولید انبوه آن را محقق کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سوابق همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: در حوزه تحقیقات، سابقه قراردادهای متعددی با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داشته‌ایم. از جمله دستگاهی در حوزه پایش کیفی آب که با استفاده از فناوری پلاسما طراحی و ثبت اختراع شد، و همچنین پروژه‌ای در زمینه پالایش پساب پالایشگاه‌های نفتی در استان که با همکاری مشترک اجرا و به نتیجه رسید.

رئیس گروه تحقیقات آب منطقه‌ای بوشهر ادامه داد: آخرین محصول ساخته‌شده، همین سامانه پایش هوشمند کیفی آب است. علاوه بر آن، حدود پنج عنوان کتاب به‌عنوان خروجی فعالیت‌های تحقیقاتی منتشر شده که امروز نیز از آنها رونمایی شد.

بحرانی با اشاره به وضعیت منابع آب استان بوشهر گفت: استان بوشهر به‌عنوان پایین دست حوضه‌های آبریز کشور، عمدتاً با چالش‌های کیفی منابع آب مواجه است. هرچند کمبود منابع و افت منفی آب‌های زیرزمینی چالشی ملی محسوب می‌شود، اما در بوشهر به دلیل موقعیت پایین‌دست بودن، مسائل کیفی اهمیت بیشتری دارد.

وی تأکید کرد: در این مسیر تلاش کرده‌ایم حداکثر استفاده را از ظرفیت‌های علمی داخلی داشته باشیم تا ضمن تولید محصول، گامی عملی در جهت حل چالش‌های آب کشور و بهره‌برداری مؤثر از نتایج تحقیقاتی برداشته شود.