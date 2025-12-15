به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات، با اشاره به اعلام هشدار قرمز هواشناسی در استان‌های جنوبی کشور از جمله بوشهر، هرمزگان، فارس و کرمان، از هموطنان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و سفرهای خود را در صورت امکان به روزهای بعد موکول کنند.

وی تاکید کرد: در صورت ضرورت سفر، رانندگان باید به طور کامل از شرایط جوی مبدا، مقصد و مسیر مطلع باشند و خودروهای خود را پیش از حرکت از نظر فنی بررسی کنند. از جمله نکات مهم، بررسی سیستم گرمایش خودرو، عملکرد برف‌پاک‌کن، پر بودن باک و همراه داشتن تجهیزات اضطراری، مواد غذایی و کمک‌های اولیه است.

کبادی همچنین به اهمیت آشنایی با نصب زنجیر چرخ اشاره کرد و گفت: بسیاری از رانندگان در مناطق صعب‌العبور به دلیل عدم آشنایی با بستن زنجیر چرخ گرفتار می‌شوند، بنابراین توصیه می‌کنیم قبل از سفر یک بار زنجیر چرخ خودروی خود را نصب و آموزش لازم را فرا بگیرید.

وی افزود: افرادی که در مناطق متأثر از بارش‌ها بیمار هستند یا نیاز به دارو و مراقبت ویژه دارند، باید پیش از سفر تمهیدات لازم برای تأمین داروها یا انتقال این عزیزان به مراکز درمانی را فراهم کنند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات با تاکید بر رعایت رانندگی ایمن در شرایط لغزنده، گفت: رانندگان باید فاصله ایمن و سرعت مناسب را رعایت کنند و از حرکات ناگهانی پرهیز کنند.

وی در پایان اعلام کرد که در صورت نیاز به خدمات امداد و نجات، شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی است و تمامی مراکز عملیاتی و امدادی کشور به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به هموطنان هستند.