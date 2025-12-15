  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۶

معلم: ۲۸ مسجد شیروان آماده میزبانی از معتکفین هستند

معلم: ۲۸ مسجد شیروان آماده میزبانی از معتکفین هستند

شیروان_ رئیس سازمان تبلیغات شیروان گفت: ۱۰ مسجد در شیروان و ۱۸ مسجد در روستاها آماده میزبانی از معتکفین هستند.

حجت‌الاسلام محمد معلم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۵ مسجد میزبان بانوان، ۴ مسجد میزبان برادران و یک مسجد در سطح شیروان آماده اعتکاف مادر و دختری و ۱۸ مساجد در روستاها میزبان معتکفین به صورت عمومی است.

وی افزود: امکانات اجرایی برای اعتکاف سال جاری انجام شده و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌هایی مانند آتش‌نشانی، هلال احمر و شهرداری‌ها برای تأمین ایمنی و سلامت کامل معتکفین انجام شده است.

حجت‌الاسلام معلم با بیان اینکه اعتکاف دریچه‌ای به سوی رحمت و برکت الهی است گفت: امید است برکات اعتکاف و سبک زندگی الهی بیش از پیش شامل جامعه شده و همه در این مسیر معنوی وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.

وی افزود: باتوجه به اینکه اعلام شده در روزهای اعتکاف مدارس مجوز رسمی امتحان ندارند انگیزه دانش‌آموزان جهت شرکت در این مراسم معنوی بیشتر شده است.

حجت‌الاسلام معلم تصریح کرد: استقبال هر ساله دانش‌آموزان نشان‌دهنده علاقه نسل جوان به معنویت و حضور در برنامه‌های عبادی و تربیتی است.

لازم به ذکر است؛ مراسم معنوی اعتکاف رجبیه در روزهای ۱۳ تا ۱۵ دی ماه برگزار خواهد شد.

کد خبر 6689596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها