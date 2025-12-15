معلم: ۲۸ مسجد شیروان آماده میزبانی از معتکفین هستند

حجتالاسلام محمد معلم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۵ مسجد میزبان بانوان، ۴ مسجد میزبان برادران و یک مسجد در سطح شیروان آماده اعتکاف مادر و دختری و ۱۸ مساجد در روستاها میزبان معتکفین به صورت عمومی است.
وی افزود: امکانات اجرایی برای اعتکاف سال جاری انجام شده و هماهنگیهای لازم با دستگاههایی مانند آتشنشانی، هلال احمر و شهرداریها برای تأمین ایمنی و سلامت کامل معتکفین انجام شده است.
حجتالاسلام معلم با بیان اینکه اعتکاف دریچهای به سوی رحمت و برکت الهی است گفت: امید است برکات اعتکاف و سبک زندگی الهی بیش از پیش شامل جامعه شده و همه در این مسیر معنوی وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.
وی افزود: باتوجه به اینکه اعلام شده در روزهای اعتکاف مدارس مجوز رسمی امتحان ندارند انگیزه دانشآموزان جهت شرکت در این مراسم معنوی بیشتر شده است.
حجتالاسلام معلم تصریح کرد: استقبال هر ساله دانشآموزان نشاندهنده علاقه نسل جوان به معنویت و حضور در برنامههای عبادی و تربیتی است.
لازم به ذکر است؛ مراسم معنوی اعتکاف رجبیه در روزهای ۱۳ تا ۱۵ دی ماه برگزار خواهد شد.
