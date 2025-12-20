به گزارش خبرنگار مهر، اعتکاف رجبیه ویژه دانشآموزان دوره اول متوسطه و پایه دهم، به همت کانون تربیتی ابناء الزهرا (س) شهرستان بروجرد برگزار میشود و فرصتی ناب برای خلوت با خدا، تقویت باورهای دینی و شکلگیری رفاقتهای ماندگار در فضای معنوی مسجد فراهم میکند.
برگزاری اعتکاف در مسجد حضرت فاطمه الزهرا (س)
این مراسم معنوی در مسجد حضرت فاطمه الزهرا (سلاماللهعلیها) واقع در شهرک اندیشه بروجرد برگزار خواهد شد.
برگزارکنندگان این اعتکاف با اشاره به محدود بودن ظرفیت پذیرش اعلام کردند: اولویت ثبتنام با دانشآموزانی است که زودتر نسبت به نامنویسی اقدام کنند.
مهلت ثبتنام از ۲۹ آذرماه تا ۸ دیماه تعیین شده است.
ثبتنام اینترنتی و پاسخگویی به سوالات
دانشآموزان علاقهمند میتوانند برای ثبتنام از طریق لینک https://eitaa.com/resanestan_lorestan/18856 اقدام کنند.
همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر و طرح سوالات، شماره تماس ۰۹۰۱۰۴۵۳۱۰۰ برای پاسخگویی در نظر گرفته شده است.
نظر شما