  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

آغاز ثبت‌نام اعتکاف رجبیه ویژه دانش‌آموزان در بروجرد

آغاز ثبت‌نام اعتکاف رجبیه ویژه دانش‌آموزان در بروجرد

بروجرد- ثبت‌نام اعتکاف رجبیه ویژه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه و پایه دهم با هدف تقویت معنویت، خودسازی و ایجاد ارتباطی عمیق‌تر با آموزه‌های دینی در بروجرد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعتکاف رجبیه ویژه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه و پایه دهم، به همت کانون تربیتی ابناء الزهرا (س) شهرستان بروجرد برگزار می‌شود و فرصتی ناب برای خلوت با خدا، تقویت باورهای دینی و شکل‌گیری رفاقت‌های ماندگار در فضای معنوی مسجد فراهم می‌کند.

برگزاری اعتکاف در مسجد حضرت فاطمه الزهرا (س)

این مراسم معنوی در مسجد حضرت فاطمه الزهرا (سلام‌الله‌علیها) واقع در شهرک اندیشه بروجرد برگزار خواهد شد.

آغاز ثبت‌نام اعتکاف رجبیه ویژه دانش‌آموزان در بروجرد

برگزارکنندگان این اعتکاف با اشاره به محدود بودن ظرفیت پذیرش اعلام کردند: اولویت ثبت‌نام با دانش‌آموزانی است که زودتر نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.

مهلت ثبت‌نام از ۲۹ آذرماه تا ۸ دی‌ماه تعیین شده است.

ثبت‌نام اینترنتی و پاسخگویی به سوالات

دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند برای ثبت‌نام از طریق لینک https://eitaa.com/resanestan_lorestan/18856 اقدام کنند.

همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر و طرح سوالات، شماره تماس ۰۹۰۱۰۴۵۳۱۰۰ برای پاسخگویی در نظر گرفته شده است.

کد خبر 6695748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها