ترابی: تغییر پارادایم مدیریت آب در مازندران الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه ترابی صبح دوشنبه در نشست مدیریت منابع آب در ساری افزود: هر تصمیم یا تغییر کوچک در سازوکار بهرهبرداری از منابع آبی، میتواند بر امنیت غذایی، پایداری محیطزیست و زندگی جوامع محلی تأثیر عمیق و گستردهای داشته باشد.
به گفته وی، چالشهای مرتبط با منابع آب در حال حاضر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی وسیعی یافتهاند و رویکردهای سنتی مبتنی بر تجربه اپراتورها و نوبتدهی دیگر پاسخگو نیست.
ترابی با بیان اینکه اکنون زمان اندازهگیری محوری و تحویل هدفمند آب است، مدیریت تحویل حجمی را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای گذار از مدیریت عرضهمحور به مدیریت تقاضامحور دانست و افزود: هرچند هنوز به نقطه ایدهآل فاصله داریم، آغاز این مسیر یک گام سرنوشتساز است.
در همین راستا، مریم قربانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، با اشاره به اثرات تغییر اقلیم بر استان مازندران گفت: خشکسالی و کمآبی در سالهای اخیر فشار بر بخش کشاورزی را تشدید کرده و گاه تصمیمگیریهای به موقع انجام نشده است.
وی افزود: نقش دانشگاه و استان در امنیت غذایی ما را ملزم میکند تا با تدوین دستورالعملهای بهرهبرداری بهینه از شبکههای آبیاری، کمآبی را مدیریت کرده و بهرهوری آب و کارایی سیستمهای آبیاری را ارتقا دهیم.
