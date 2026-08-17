حسام آقابابایی پور، تهیه کننده سریال «اسباب زحمت» درباره پخش مجدد این مجموعه و جزئیات تولید آن به خبرنگار مهر گفت: سریال «اسباب زحمت» سال گذشته از ابتدای رمضان روی آنتن رفت و همزمان با شروع جنگ رمضان پخش آن متوقف شد و حالا فکر می کنم کشور و مردم کشورم در شرایطی هستند که دیدن «اسباب زحمت» می تواند لحظاتی خنده بر لبانشان بنشاند و زمان مناسبی برای پخش سریال است.

وی درباره نیاز مخاطب به کمدی های خوب در تلویزیون اظهار کرد: در شرایط کنونی که ایام محرم و صفر را هم پشت سر گذاشته ایم و تلویزیون مجموعه طنزی ندارد، قطعا مخاطبان به کار کمدی نیاز دارند. به ویژه کمدی های ویژه ای با سبک سعید آقاخانی که در تمام این سال ها ثابت کرده است که طرفداران و همراهان همیشگی خود در تمامی نسل ها را دارد.

این تهیه کننده اضافه کرد: در این چند ماه جامعه ایام پرتنشی را گذرانده است و بی شک نیاز مردم عزیز جامعه بر این است که چنین سریال هایی روی آنتن برود. با توجه به بازخوردهایی هم که در زمان پخش سال گذشته گرفتیم، استقبال بسیار خوبی بود. همچنین بعد از پخش هر قسمت مردم لطف داشتند و لحظاتی را که برایشان جذاب بود در فضای مجازی نشر می دادند. ما شاهد این بودیم که تمامی ویدئوها بازدیدهای میلیونی دارند پس دلیلی بر این است که مخاطب کار را می بیند و ارتباط بسیار خوبی برقرار کرده است.

وی با اشاره به فضای طنزهای سعید آقاخانی اظهار کرد: این سریال یک طنز اجتماعی است و سعید آقاخانی استاد کمدی اجتماعی در تاریخ سریال سازی است. در طول این سال ها، هر سریالی که او ساخته یا نوشته، مورد پسند مخاطب بوده است. سریال هایش همه در قالب اجتماعی و همراه با مردم و به ذائقه همگان است.

این تهیه کننده اضافه کرد: او جامعه و مشکلات را می شناسد و در میان مردم زندگی می کند و از جنس آنهاست به همین دلیل می توانید با کاراکترهای سریال هایش همذات پنداری کنید. این کاراکترها برایتان آنقدر آشنا هستند که انگار سال هاست با آنها زندگی کرده اید. اتفاقاتی که آقاخانی در سریال هایش رقم می زند، از گذشته تا به امروز، به گونه ای است که شما آن اتفاقات و موضوعات را کاملا درک و با آنها همذات پنداری می کنید.

تهیه کننده «اسباب زحمت» درباره قصه این سریال عنوان کرد: مقوله اسباب کشی ماجرایی است که همه به نوعی با آن درگیر هستند. در این سریال هم قصه از تهران شروع شد و کاراکترها هر چند قسمت با یک خانواده، درگیر موقعیتی جدید می شدند و در ادامه هم به مشهد مقدس می رسد.

وی درباره ساخت فصل دوم سریال عنوان کرد: فکر می کنم این اولین بار است که تلویزیون قرار است فصل دوم سریالی را بسازد که فصل اول آن کامل پخش نشده است. این هم از چند حیث بود اول اینکه سعید آقاخانی برای همه ثابت شده است و بعد اینکه اقبال خوبی نسبت به کار وجود داشت و همچنین مسئله دیگر اینکه مدیران تلویزیون خودشان سریال را به صورت کامل دیده اند و متوجه شده اند که سریال و قصه آن کشش بسیار بالایی دارد و پتانسیل رسیدن به فصل های بعد را دارد.

این تهیه کننده ددر پایان رباره تیم بازیگران این سریال اظهار کرد: ما بازیگران شناخته شده ای در سریال داریم که جمع شدنشان در این مجموعه کار سختی بود. برای فصل دوم هم دشواری زیادی داریم اما تلاش می کنیم فصل دوم را هم به تولید برسانیم.

وی در پایان با اشاره به نگارش فیلمنامه گفت: در حال حاضر هر روز در حال نگارش متن هستیم و فیلمنامه به سرپرستی و هدایت سعید آقاخانی نوشته می شود و در ادامه همان قصه فصل اول است.