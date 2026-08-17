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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۲

مسابقات جهانی کشتی پهلوانی - ترکیه

ایران نایب قهرمان جهان کشتی پهلوانی ترکیه شد

ایران نایب قهرمان جهان کشتی پهلوانی ترکیه شد

دومین دوره مسابقات جهانی کشتی پهلوانی کاراکوچاک ۲۰۲۶ ترکیه با نایب قهرمانی برای ایران به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، در این دوره از رقابت‌ها که با حضور ۳۵ کشور در شهر آنکارا (پایتخت ترکیه) برگزار شده بود ملی پوشان کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران با کسب ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲مدال برنز و با مجموع ۷۲ امتیاز نایب قهرمان این دوره از رقابت ها شدند.

ترکیه تیم میزبان مسابقات هم با ۸۵ امتیاز قهرمان شد و آذربایجان هم با ۴۶ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

در این دوره از رقابت ها برای کشورمان ۹ کشتی گیر در ۹ وزن این رقابت ها شرکت کرده بودند که نتایج به دست آمده به این شرح است:

۵۵ کیلوگرم: مهدی ویسی مدال طلا

۶۰ کیلوگرم: سجاد صالح پور مدال نقره

۶۵ کیلوگرم: محمدرضا حسینی مدال برنز

۷۰ کیلوگرم: علی اکبر زرودی مدال برنز

۷۵ کیلوگرم: پژمان ذوالفقار مدال ، مقام هفتم

۸۰ کیلوگرم: علی غلامی مدال طلا

۸۵ کیلوگرم: عبدالله شیخ اعظمی مدال طلا

۹۰ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی مدال نقره

مثبت ۹۰ کیلوگرم: احمد میرزاپور مدال ، مقام پنجم

مربیان: نادر صدیقی، محمدرضا صفری

سرپرست: فرهاد نفرزاده

کد مطلب 6918720
سیده فرزانه شریفی

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