به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال تاکید کرد که آمریکا همزمان با بحران تسلیحاتی در برابر ایران با یک مشکل بزرگ‌تر یعنی کاهش آمادگی نیروی دریایی خود رو به رو است.

بر اساس این گزارش، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن حدود ۲۵۰ روز را در دریا سپری کرده که بخش قابل توجهی از آن در حمایت از تجاوز علیه ایران بوده است. مدت حضور برخی دیگر از ناوهای هواپیمابر آمریکا نیز از ۲۵۰ و ۳۰۰ روز فراتر رفته است.

این وضعیت موجب فرسودگی ملوانان، افزایش خرابی ها و طولانی شدن دوره های تعمیر و نگهداری می شود و نشان می دهد نیروی دریایی آمریکا ظرفیت نظامی خود را با سرعتی بیشتر از توان، برای جبران این فرسودگی به کار می گیرد.

وال استریت ژورنال اضافه کرد که بحران کاهش آمادگی نیروی دریایی پیش از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آغاز شده بود. با این حال تصمیم برای ورود به جنگ ابعاد این مشکلات را در برابر افکار عمومی آشکار کرد و آمریکا را با چالشی بلندمدت برای بازسازی ناوگان دریایی و تجدید ذخایر تسلیحاتی خود مواجه ساخته است.

لازم به ذکر است که پیشتر فاش شده بود به دلیل دوره مأموریت طولانی ناو مذکور و شیوع مشکلات روحی و روانی، چند تن از خدمه آن تلاش کردند خود را به دریا بیاندازند.