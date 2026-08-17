ترافیک سنگین در محورهای اصلی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: بار ترافیک در مسیر غرب به شرق بزرگراه های آبشناسان از سردار جنگل تا اشرفی اصفهانی، شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد نسبتا پرحجم و سنگین است.

وی افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی، صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس، و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان شاهد بار ترافیک نسبتا پرحجم و سنگین هستیم.

سرهنگ شریفی گفت: ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه های بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد و بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید نیز نسبتا پرحجم و سنگین است.

وی در پایان تأکید کرد: رانندگی ایمن بیش از آنکه به مهارت‌های پیچیده نیاز داشته باشد، به مسئولیت‌پذیری، صبر و پایبندی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی وابسته است چرا که یک لحظه بی‌توجهی می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای راننده و سایر کاربران ترافیکی را به همراه داشته باشد.هر بار که پشت فرمان می‌نشینیم، باید به یاد داشته باشیم که جان خود و دیگران در گرو تصمیم‌های ماست پس با آرامش برانیم، قانون را رعایت کنیم و سالم به مقصد برسیم.