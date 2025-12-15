به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از کاهش چشمگیر پروژههای نیمهتمام در استان خبر داد و اظهار داشت: طی ماههای اخیر تعداد پروژههای نیمهتمام عمرانی استان به شکل قابل توجهی کاهش یافته که بیش از ۱۲۰۰ پروژه در هفته دولت به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به پروژههای شهرداریها و دهیاریها افزود: در کنار اتمام این طرحها، اجرای تعدادی پروژه جدید نیز آغاز شده که روند آنها با جدیت دنبال میشود تا در دهه مبارک فجر به مرحله بهرهبرداری برسند.
معاون عمرانی استاندار مازندران تصریح کرد: برخی از پروژهها با مشکلات اجرایی مواجه بودند که خوشبختانه با حضور و پیگیریهای میدانی استاندار در شهرستانها، مسائل اجرایی آنها برطرف شده است. همچنین بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به تأمین اعتبار پروژهها نیز رفع شده است.
دادبود ادامه داد: تعدادی از پروژههایی که چندین سال متوقف مانده بودند، اکنون وارد مرحله نهایی شدهاند و عملیات اجرایی آنها در هفتههای آینده به پایان میرسد و به مردم شریف استان مازندران تحویل داده خواهد شد.
