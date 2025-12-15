سلامت اقتصادی در گرو ارائه خدمات بانکداری سالم به مشتریان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، صابر عسکر پور رییس هیات مدیره بانک مسکن در حاشیه برگزاری این نشست با اشاره به مباحث مطرح شده در این نشست در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به بیان اثرات این الزامات در توسعه اقتصادی کشور پرداخت.

وی گفت: ارایه خدمات به صورت صحیح و از طریق مجرای قانونی به مشتریان مهم‌ترین شرط رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سیستم بانکی کشور است.

عسکر پور با بیان این مطلب که کارکنان بانک مسکن بویژه در واحدهای صف قوانین و مقررات مورد نظر در زمان ارایه خدمات به مشتریان را رعایت می‌کنند افزود: سلامت اقتصادی در گرو ارایه خدمات بانکداری سالم به مشتریان است. از این رو می‌بایست همکاران الزاماتی که مورد تاکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد را حین انجام امور و خدمت رسانی به مشتریان در نظر بگیرند.

رییس هیات مدیره بانک مسکن یادآور شد: عدم رعایت الزامات قانونی این حوزه آثار و تبعات منفی در اقتصاد به همراه داشته و بر فعالیت سالم بانک‌ها تاثیر ناخوشایند دارد. بنابراین باید از طریق ابزارهای مختلف فرهنگ رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میان همکاران در هنگام خدمات رسانی و نیز مشتریان در زمان ارایه مستندات لازم جهت دریافت خدمات از بانک‌ها نهادینه شود.

وی اطلاع رسانی در خصوص قوانین مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها، بهبود و ارتقای سامانه‌های نظارتی، فرهنگ سازی در خصوص اهمیت نظارت و مبارزه با پولشویی در میان همکاران بانکی و نیز مشتریان و تقویت روش‌های نظارت بر تراکنش‌های غیرمتعارف را از جمله ابزارهای مورد نیاز در جهت رعایت بیشتر الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دانست.