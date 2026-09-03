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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

بانک مرکزی: بانک‌های اخلالگر در بازار ارز و طلا جریمه شدند

بانک مرکزی: بانک‌های اخلالگر در بازار ارز و طلا جریمه شدند

بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی این بانک، زیرساخت‌های فراهم‌شده توسط برخی بانک در اختیار اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنش‌های بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند و زیرساخت‌های فراهم شده توسط آنها مورد سوء استفاده اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند و احکام انضباطی مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای آنها صادر شد.

براساس اعلام بانک مرکزی، چگونگی کارسازی تراکنش‌های بانکی مشتریان شبکه بانکی کشور همواره تحت رصد و پایش حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت مقررات و الزامات ابلاغی، اقدامات انضباطی متناسب، موثر و بازدارنده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6936365
زهره آقاجانی

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