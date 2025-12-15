آرامون: طرح مسکن استیجاری در آذربایجان غربی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون روز دوشنبه در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجانغربی اظهار کرد: بخشی از تأمین مسکن گروههای هدف میتواند از طریق مسکن استیجاری انجام شود و در این طرح مساکن در اختیار زوجهای جوان واجد شرایط قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۰ واحد مسکونی در سطح استان شناسایی شده است تا خرید این مساکن انجام گیرد و به زودی شاهد اجرای طرح مسکن استیجاری در آذربایجانغربی خواهیم بود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی افزود: روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در سطح استان به صورت روزانه رصد و پایش میشود تا خللی در روند طرح وجود نداشته باشد.
آرامون ادامه داد: همکاری دستگاههای اجرایی در آمادهسازی زیرساختهای لازم در سایتهای نهضت ملی مسکن بیش از پیش لازم و ضروری بوده تا اجرای این طرحها و تسریع روند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی بدون وقفه انجام گیرد.
رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی تاکید کرد: در راستای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن، دستگاههای اجرایی با همافزایی و هماهنگی میتوانند، گامهای مؤثری در اجرای این طرح ملی بردارند.
آرامون با اشاره به روند آمادهسازی سایتهای نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی، افزود: در حال حاضر در بیش از یک هزار هکتار از اراضی آذربایجانغربی طرح آمادهسازی برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در دست اجراست.
وی با اشاره به روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بیان کرد: برای ۴ هزار و ۶۱۸ واحد تخصیص پروژه انجام شده و برای ۴ هزار و ۳۶۴ واحد پروانه احداث اخذ شده است.
آرامون با اشاره به اجرای طرحهای مسکن روستایی نیز، گفت: برای یکهزار و ۲۸۵ واحد در ۱۶ سایت تخصیص پروژه انجام شده و این واحدها در مراحل مختلف احداث هستند.
