زمانپور: تصادف پژو ۴۰۵ و تریلی در اتوبان امیرکبیر ۶ مصدوم داشت

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع یک حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار کرد: ساعت ۱۰:۱۶ روز یکشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴، برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با تریلی در اتوبان امیرکبیر، قبل از عوارضی بادرود رخ داد.

وی افزود: در این حادثه ۶ نفر شامل سه خانم، یک آقا و دو کودک ۴ و ۶ ساله مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک کد عملیاتی هلال‌احمر به بیمارستان فاطمیه بادرود منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس اصفهان گفت: علت حادثه در دست بررسی است و مصدومان تحت مراقبت هستند.