۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

زمانپور: تصادف پژو ۴۰۵ و تریلی در اتوبان امیرکبیر ۶ مصدوم داشت

اصفهان -رئیس مرکز اورژانس اصفهان از مصدوم شدن ۶ نفر بر اثر برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با تریلی در اتوبان امیرکبیر خبر داد.

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع یک حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار کرد: ساعت ۱۰:۱۶ روز یکشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴، برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با تریلی در اتوبان امیرکبیر، قبل از عوارضی بادرود رخ داد.

وی افزود: در این حادثه ۶ نفر شامل سه خانم، یک آقا و دو کودک ۴ و ۶ ساله مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک کد عملیاتی هلال‌احمر به بیمارستان فاطمیه بادرود منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس اصفهان گفت: علت حادثه در دست بررسی است و مصدومان تحت مراقبت هستند.

