تلاش تسلا برای حفظ بازار با ارائه سایبر تراک ارزان قیمت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف بیزینس، این در حالی است خودروساز برقی مذکور به سختی می تواند خریدارانی برای وانت هایش بیابد.

تسلا قیمت مدل دو موتوره با چهار چرخ متحرک این وانت را ۵۹ هزار و ۹۹۰ دلار اعلام کرده که ارزان ترین خودروی سایبر تراک شرکت به حساب می آید. از سوی دیگر بهای سایبر بیست نیز از ۱۱۴ هزار و ۹۹۰ به ۹۹ هزار و ۹۹۰ دلار کاهش یافته است.

تسلا قصد دارد با کاهش قیمت ها ارائه بسته لوکس خود برای این مدل که شامل سیستم کمک راننده کاملا خودران تحت نظارت و دسترسی رایگان به شبکه سوپرشارژ بود را متوقف کند. این شرکت خودروسازی بسته مذکور را آگوست سال گذشته میلادی به سری خودروها اضافه کرد و بهای وانت مذکور را افزایش داد. به هرحال تسلا در اوایل ماه جاری میلادی یک نسخه از مدل Y را با قابلیت چهار چرخ متحرک به بهای ۴۱ هزار و ۹۹۰ دلار ارائه کرد که ارزان تر از نسخه استاندارد بود.

کاهش قیمت محصولات این شرکت بخشی از استراتژی ۲۰۲۶ آن به شمار می رود تا به این ترتیب بهای اولیه کمتر خریداران مقتصد بیشتری را بدون انتظار برای عرضه تجاری خودرو جذب کند.

البته کل بازار خودروهای برقی از ماه سپتامبر با روند کندی روبرو شده است. در آن زمان دولت ترامپ اعتبار مالیاتی فدرال ۷۵۰۰ دلاری را پایان داد. تسلا علاوه بر این چالش با اوج گیری رقابت جهانی روبرو است.