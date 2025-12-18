فریبکاری تبلیغاتی تسلا به توقف فروش محصولاتش منجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، زیرا شیوه بازاریابی آن درباره سیستم اتوپایلوت و قابلیت کاملاً خودران مصرف کنندگان را گمراه کرده است.

اداره وسایل نقلیه موتوری ایالت کالیفرنیای آمریکا(California DMV)در سال ۲۰۲۲ میلادی این خودروساز را متهم کرد با استفاده از لحنی فریبکارانه محصولات مذکور را تبلیغ و طوری وانمود کرده که این وسایل نقلیه مجهز به سطح پنجم خودرانی هستند. تسلا از آن زمان تاکنون واژه «تحت نظارت» را به نام فناوری کمک رانندگی کاملاً خودران خود اضافه کرده است.

طبق گزارش بلومبرگ DMV از قاضی دادگاه پرسیده بود آیا تعلیق فروش محصولات شرکت براساس شواهد موجود، تضمین شده است یا خیر. هرچند قاضی با این درخواست موافقت کرده اما آژانس فدرال مذکور به تسلا ۹۰ روز فرصت داده تا اقدامات خود را توضیح دهد و هرگونه محتوای غیر واقعی یا گمراه کننده در تبلیغات برای محصولاتش را حذف کند. فروش و تولید محصولات تسلا در کالیفرنیا تنها در صورتی تعلیق می‌شود که شرکت اقدامات گفته شده در بازه زمانی مذکور را انجام ندهد.

استیو گوردن مدیر DMV در بیانیه ای اعلام کرد: ما واقعاً از تسلا می‌خواهیم همانطور که در بازارهای دیگر انجام داده است، وظیفه خود را در زمینه برندسازی صحیح این خودروها انجام دهد.

تعلیق فعالیت تسلا در کالیفرنیا ممکن است برای این خودروساز ویرانگر باشد.