به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت خودروسازی در ماه ژوئن مجوز آزمایش سرویس های خودروی اشتراکی خودران را درخواست کرده بود و اکنون تصمیم دارد تاکسی های روباتیکش را همراه راننده در منطقه فونیکس مترو آزمایش کند.

این شرکت خودروسازی به درخواست ها برای اظهار نظار پاسخی نداده است و هنوز دقیق مشخص نیست آزمایش های مذکور چه زمان آغاز می شوند یا چه مدت طول می کشند.

ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی تسلا قبلا اعلام کرده بود این شرکت تصمیم دارد سرویس خودروی اشتراکی خودران را تا پایان سال جاری میلادی برای نیمی از جمعیت آمریکا راه اندازی کند. تسلا یک آزمایش سرویس تاکسی روباتیک در شهر آستین واقع در ایالت تگزاس را با ۱۲ خودرو و گروهی خاص از مسافران و محدودیت های متعدد از جمله راننده ناظر بر ایمنی در صندلی جلو در ماه ژوئن سال جاری میلادی انجام داد.