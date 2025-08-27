آمریکا در جنگ ۱۲ روزه نقاب از چهره برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه سنندج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ ۱۲ روزه و ۵ هزار و ۳۳۶ شهید گلگونکفن استان کردستان اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی همواره در تلاش بودهاند تا فرهنگ ایثار و شهادت را به فراموشی بسپارند، اما ایستادگی ملت ایران این توطئهها را ناکام گذاشته است.
وی با اشاره به برگزاری کنگره ۵۳۳۶ شهید کردستان در سال آینده افزود: اجلاسیه زنان شهیده کشور نیز در شهریورماه جاری در سنندج برگزار خواهد شد که فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ جهاد و ایثار به نسل آینده است.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان در تحلیل جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: معاندان و دشمنان انقلاب از نخستین روزها درصدد متوقف کردن حرکت عظیم ملت ایران بودهاند و با ترور، اختلافات قومی و مذهبی و نقشههای گوناگون تلاش کردند نظام اسلامی را ساقط کنند اما ناکام ماندند.
رضایی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، دشمنان با خیال خام پایان دادن به نظام در سه روز، فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای را هدف قرار دادند اما با تدابیر رهبر معظم انقلاب و ورود قاطع نیروهای مسلح، ظرف کمتر از ۱۲ ساعت فرماندهی جدید سازماندهی و پاسخ کوبنده به دشمن داده شد.
عبور موشکهای نقطهزن از سپر دفاعی اسرائیل
وی با بیان اینکه موشکهای نقطهزن جمهوری اسلامی از چندین لایه پدافندی رژیم صهیونیستی عبور و به اهداف اصابت کرد، افزود: همین واقعیت دشمن را به درخواست آتشبس واداشت؛ اگر حمایت آمریکا نبود، اسرائیل حتی یک هفته در برابر توان دفاعی ایران دوام نمیآورد.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با تأکید بر اینکه ملت ایران فرهنگ تسلیم و سازش ندارد، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از آمادگی کامل برخوردارند و هرگونه تجاوز دشمن با پاسخی پشیمانکننده مواجه خواهد شد.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از تلاشهای فرمانده سابق سپاه سنندج، سرهنگ اسماعیلی را به عنوان فرمانده جدید معرفی کرد و گفت: وی از نیروهای دلسوز و تلاشگر سپاه است و در عرصه بسیج سازندگی نیز اقدامات ارزشمندی از جمله رفع تنش آبی، کمکهای مؤمنانه و بازسازی مدارس و مساجد انجام داده است.
وی تصریح کرد: سپاه خود را خادم و نوکر مردم میداند و تمام تلاش ما خدمت به مردم و پاسداری از ارزشهای انقلاب است.
