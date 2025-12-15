میرغضنفری: سهمیه فعلی آرد در رشت پاسخگوی میزان تقاضا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گیلان که با حضور اعظم تهیدست معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه رشت بهعنوان مرکز استان اظهار کرد: شهرستان رشت به دلیل تمرکز خدمات، مراجعات روزانه از سایر شهرستانها و افزایش قابل توجه جمعیت در ایام تعطیل، با شرایط متفاوتی نسبت به سایر مناطق استان مواجه است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت شناور استان، نان مصرفی خود را از نانواییهای شهرستان رشت تهیه میکنند و این موضوع فشار مضاعفی بر سهمیه آرد اختصاصیافته به نانواییها وارد میکند؛ بنابراین کاهش سهمیه آرد به هیچوجه قابل قبول نیست و ضروری است سهمیه فعلی حفظ و حتی افزایش یابد.
فرماندار رشت با تأکید بر پیشگیری از بروز چالش کمبود آرد و نارضایتی عمومی، تصریح کرد: انتظار داریم با در نظر گرفتن واقعیتهای جمعیتی و شرایط خاص مرکز استان، در سهمیه آرد شهرستان رشت تجدیدنظر جدی صورت گیرد و ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان در این زمینه همراهی و رایزنی لازم را انجام دهد.
میرغضنفری خاطرنشان کرد: تأمین بهموقع و کافی آرد، نقش مستقیمی در آرامش بازار، رضایت شهروندان و استمرار فعالیت نانواییها دارد و فرمانداری شهرستان رشت این موضوع را با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
