حق شناس: توسعه فرودگاه سردار جنگل رشت ضرورتی فراتر از نیاز استانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حقشناس در جلسه بررسی طرح توسعه و تملک اراضی فرودگاه سردار جنگل رشت با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای این فرودگاه بینالمللی اظهار کرد: پیش از بروز برخی بحرانهای منطقهای، فرودگاه رشت هفتهای حدود ۲۵۰ پرواز را پوشش میداد که بخش قابل توجهی از آن پروازهای خارجی بود و این نشاندهنده قابلیت بالای فرودگاه در حوزه جابهجایی مسافر و حملونقل هوایی است.
استاندار گیلان با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی فرودگاه امکان انجام پروازهای با ظرفیت کامل را فراهم کرده است، افزود: این فرودگاه میتواند به عنوان محور اصلی پروازهای خارجی و ترانزیتی برای استانهای همجوار از جمله اردبیل، غرب مازندران و قزوین ایفای نقش کند.
حقشناس همچنین از برنامهریزی برای ازسرگیری پروازهای خارجی خبر داد و تصریح کرد: راهاندازی مجدد این پروازها نقش مهمی در رونق اقتصادی استان و تقویت ارتباطات منطقهای دارد.
وی با اشاره به ارتباط توسعه فرودگاه رشت با پروژههای کلان ملی افزود: کریدور بینالمللی شمال جنوب از اولویتهای راهبردی کشور است و تکمیل و اتصال پروژه ریلی رشت آستارا، ظرفیت جابهجایی قابل توجه بار و توسعه ترانزیت را فراهم خواهد کرد.
استاندار گیلان همچنین افزایش طول باند فرودگاه و احداث باند دوم را از نیازهای آینده استان دانست و اعلام کرد: پیگیری تملک اراضی مورد نیاز برای توسعه فرودگاه با رعایت حقوق مردم و جلب رضایت مالکان در حال انجام است.
فرودگاه رشت اولویت نخست توسعه فرودگاههای کشور است
در ادامه جلسه، بهاره بزرگمهر رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی نیز اظهار کرد: فرودگاه رشت به عنوان اولویت نخست توسعه فرودگاههای کشور تعیین شده است و اهمیت راهبردی آن در شبکه حملونقل هوایی شمال کشور غیرقابل انکار است.
وی افزود: موضوع توسعه فرودگاه سردار جنگل رشت برای رسیدگی ویژه به سازمان هواپیمایی کشوری ارجاع شده و اقدامات لازم در این زمینه در حال پیگیری است.
