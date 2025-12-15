روایت یک پرونده امنیتی در دل کرونا منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «عملیات بیولوژیک» تلاش دارد با بهره‌گیری از عناصر داستانی، تحقیقات میدانی و تحلیل‌های اطلاعاتی، مخاطب را با یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سال‌های اخیر یعنی ماهیت و منشأ شیوع ویروس کرونا مواجه کند.

«عملیات بیولوژیک» در ژانر رمان امنیتی نوشته شده و روایت خود را بر پایه یک پرونده اطلاعاتی پیش می‌برد؛ پرونده‌ای که در آن نیروهای امنیتی، در پی فعالیت‌های شبانه‌روزی و عملیات‌های پیچیده اطلاعاتی، به دنبال اثبات این فرضیه هستند که انتشار ویروس کرونا، فراتر از یک رخداد طبیعی، می‌تواند اقدامی هدفمند و سازمان‌یافته باشد. نویسنده در این اثر، بدون ورود مستقیم به داوری‌های قطعی، سعی کرده است مسیر شکل‌گیری این فرضیه و پیامدهای احتمالی آن را در بستر یک روایت داستانی پرکشش بازنمایی کند.

داستان کتاب از جایی آغاز می‌شود که نیروهای امنیتی در جریان گشت‌های شبانه به یک مورد مشکوک برخورد می‌کنند. این اتفاق، آغاز زنجیره‌ای از تعقیب و مراقبت‌های اطلاعاتی است که آن‌ها را به شناسایی یک تیم سازماندهی‌شده در تهران می‌رساند؛ تیمی که به‌دنبال انتشار هدفمند و گسترده ویروس کروناست. در ادامه، لایه‌های پنهان این شبکه آشکار می‌شود و نقش سرشبکه‌هایی که به خرابکاری‌های سازمان‌یافته وابسته‌اند، در متن روایت قرار می‌گیرد.

بر اساس خط داستانی کتاب، هدف اصلی این شبکه، پخش عامدانه ویروس با استفاده از یک بالگرد در سطح پایتخت است؛ اقدامی که در صورت موفقیت، می‌تواند فاجعه‌ای گسترده و کنترل‌ناپذیر رقم بزند. نویسنده با ترسیم این سناریو، تلاش کرده است فضای پرتنش و پیچیده عملیات‌های امنیتی را به تصویر بکشد و مخاطب را با تصمیم‌های لحظه‌ای، فشارهای روانی و شرایط دشوار نیروهایی همراه کند که در سکوت و دور از نگاه عمومی، مسئولیت مهار تهدیدهای بزرگ را برعهده دارند.

«عملیات بیولوژیک» بیش از آنکه به دنبال ارائه پاسخ‌های قطعی باشد، سعی دارد پرسش‌هایی جدی را پیش روی مخاطب قرار دهد؛ پرسش‌هایی درباره طبیعی یا غیرطبیعی بودن منشأ ویروس کرونا و این احتمال که حتی در صورت طبیعی بودن، آیا اشخاص، گروه‌ها یا سازمان‌هایی در مسیر گسترش عامدانه آن نقش داشته‌اند یا خیر. طرح این پرسش‌ها، مخاطب را به تأمل درباره مفهوم «جنگ بیولوژیک» و شکل‌های نوین تقابل میان قدرت‌های جهانی سوق می‌دهد.

عنوان کتاب نیز به‌گونه‌ای انتخاب شده که بار معنایی اثر را به‌خوبی منتقل کند. ترکیب دو واژه «عملیات» و «بیولوژیک»، ذهن مخاطب را به فضایی نظامی، امنیتی و جنگ‌محور هدایت می‌کند و از همان ابتدا نشان می‌دهد که با روایتی متفاوت از یک بحران جهانی روبه‌رو است؛ روایتی که تلاش دارد کرونا را نه‌فقط به‌عنوان یک بیماری، بلکه به‌مثابه یک ابزار در معادلات قدرت بررسی کند.

این رمان مستند داستانی، بر پایه تحقیقات، شواهد موجود و تحلیل‌های اطلاعاتی شکل گرفته و با زبانی داستانی و پرهیجان روایت می‌شود. نویسنده کوشیده است بدون شعار دادن یا طرح ادعاهای مستقیم، مخاطب را در دل یک پرونده امنیتی قرار دهد؛ پرونده‌ای که در آن، پای بازیگران بین‌المللی و رقابت‌های پنهان قدرت‌های جهانی به میان کشیده می‌شود.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

من دلیل دارم آقا. اولا طبق گفته‌ ترامپ، تحریم‌های سنگین علیه چین در جریان یه جنگ بزرگ اقتصادی از سمت آمریکا با این کشوره. دوما استفاده از سلاح‌های بیولوژیک توسط آمریکایی‌ها در طول تاریخ بی‌سابقه نبوده و اون‌ها قبل‌تر به دفعات هم برای مقابله با دشمن‌هایی که دارن از این راه استفاده کردند.

دلیل سومم هم وجود متعدد آزمایشگاه‌های بیولوژیکی فوق تخصصی آمریکا تو منطقه و کشورهایی مثل اوکراین، قزاقستان، کانادا و کلی جای دیگه است که مطابق گزارش‌های رسیده از نیروهای برون مرزی تو این روزها شدیدا فعال شدند تا بتونند با کشورهای مخالف ایالات متحده یه جنگ غیر مستقیم راه بیاندازند.