به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی‌مهارتی «مدرسه مدرسان» توسط انجمن قلم ایران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری منطقه ۱ اصفهان برگزار می‌شود.

در انتهای این اردوی ۴ روزه که ویژه مدرسان، مربیان کارگاه‌های نقد و مشاوران داستان‌نویسی از سراسر ایران در اصفهان است، به شرکت‌کنندگان گواهینامه‌ معتبر از سوی انجمن قلم ایران ارائه می‌شود.

«تدوین طرح درس جامع دوره آموزش عناصر داستان»، «تدوین طرح درس تفصیلی برای هر یک از سرفصل‌های آموزشی»، «ارائه طرح درس توسط هر یک از شرکت کنندگان

دوره»، «تحلیل و نقد طرح‌های ارائه شده توسط استاد سرشار»، «آشنایی با روش‌های عملی و شیوه‌های تدریس داستان» و «انتقال تجربه در برگزاری دوره‌های آموزشی» از جمله سرفصل‌های این دوره است.

مدرس این دوره چهار روزه محمدرضا سرشار (رضا رهگذر) است و زمان برگزاری کارگاه‌ها ۲۳ تا ۲۶ دی ‍۱۴۰۴ (سه شنبه تا جمعه) می‌باشد.

طول دوره ۴ روز پیوسته و در ۳۲ ساعت کلاس(هر روز ۸ ساعت) است و محل برگزاری دوره، مجتع فرهنگی صائب اصفهان خواهد بود.

مهلت ثبت‌نام تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ است. داوطلبان شرکت در دوره، برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، به آی دی مسئول اجرایی دوره @daneshvarjalil در پیام‌رسان‌های ایتا، بله و تلگرام پیام بدهند.