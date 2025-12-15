مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر: اعتکاف در ۳۲۰ مسجد برگزار می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری ظهر دوشنبه در نشست شورای عالی اعتکاف استان با اشاره به پیشینه دینی و قرآنی بوشهر گفت: استان بوشهر همواره یکی از استانهای پیشرو در برگزاری مناسک دینی بوده و این رویکرد در آئین اعتکاف نیز بهخوبی نمایان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۳۸ هزار نفر در بیش از ۲۰۰ مراسم اعتکاف در سطح استان شرکت کردند که بیش از ۷۰ درصد آنان را دانشآموزان و نوجوانان تشکیل میدادند.
وی افزود: این حضور پرشور، افقهای کمی اعتکاف در سال جاری را نیز پشت سر گذاشته و نشاندهنده ظرفیت بالای مردمی این آئین معنوی در استان بوشهر است.
حجتالاسلام قادری تأکید کرد: روند رو به رشد مشارکت نسل نوجوان و جوان، نویدبخش شکلگیری حماسههای بزرگتر فرهنگی و دینی در سالهای آینده خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در شورای عالی اعتکاف اظهار داشت: در راستای ارتقای محتوایی و مهارتافزایی ارکان اعتکاف، مصوباتی در این شورا به تصویب رسیده است که بهزودی به شهرستانها و خادمان اعتکاف، اعم از نهادهای حاکمیتی و مجریان مردمی، ابلاغ و پیگیری خواهد شد.
وی در پایان با بیان پیشبینیها برای اعتکاف امسال گفت: بر اساس برآوردهای حداقلی، تعداد مساجد برگزارکننده اعتکاف در استان بوشهر از حدود ۲۳۰ مسجد در سال گذشته به حداقل ۳۲۰ مسجد در سال جاری افزایش خواهد یافت.
نظر شما