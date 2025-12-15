  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر: اعتکاف در ۳۲۰ مسجد برگزار می‌ شود

بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر از برگزار آئین اعتکاف امسال در ۳۲۰ مسجد استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری ظهر دوشنبه در نشست شورای عالی اعتکاف استان با اشاره به پیشینه دینی و قرآنی بوشهر گفت: استان بوشهر همواره یکی از استان‌های پیشرو در برگزاری مناسک دینی بوده و این رویکرد در آئین اعتکاف نیز به‌خوبی نمایان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۳۸ هزار نفر در بیش از ۲۰۰ مراسم اعتکاف در سطح استان شرکت کردند که بیش از ۷۰ درصد آنان را دانش‌آموزان و نوجوانان تشکیل می‌دادند.

وی افزود: این حضور پرشور، افق‌های کمی اعتکاف در سال جاری را نیز پشت سر گذاشته و نشان‌دهنده ظرفیت بالای مردمی این آئین معنوی در استان بوشهر است.

حجت‌الاسلام قادری تأکید کرد: روند رو به رشد مشارکت نسل نوجوان و جوان، نویدبخش شکل‌گیری حماسه‌های بزرگ‌تر فرهنگی و دینی در سال‌های آینده خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در شورای عالی اعتکاف اظهار داشت: در راستای ارتقای محتوایی و مهارت‌افزایی ارکان اعتکاف، مصوباتی در این شورا به تصویب رسیده است که به‌زودی به شهرستان‌ها و خادمان اعتکاف، اعم از نهادهای حاکمیتی و مجریان مردمی، ابلاغ و پیگیری خواهد شد.

وی در پایان با بیان پیش‌بینی‌ها برای اعتکاف امسال گفت: بر اساس برآوردهای حداقلی، تعداد مساجد برگزارکننده اعتکاف در استان بوشهر از حدود ۲۳۰ مسجد در سال گذشته به حداقل ۳۲۰ مسجد در سال جاری افزایش خواهد یافت.

