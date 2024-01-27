۱۴ هزار بوشهری در اعتکاف امسال شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اعتکاف را یکی از جلوههای اعتلای معنوی و رشد شاخص معنویت در بستر انقلاب اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: اگر بخواهیم فضای تربیتی و یک رویداد تربیتی کاملاً مردمی که جلوهاش حضور مردم در مساجد است را نام ببریم، قطعاً اعتکاف شاخصترین رویداد است.
دبیر ستاد اعتکاف استان بوشهر با اشاره به برگزاری آئین اعتکاف امسال در استان بوشهر افزود: امسال با همت جریانهای مردمی، مساجد، تشکلها و نهادهای تربیتی رشد تقریباً دو برابری اعتکاف را در استان بوشهر داشتیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: در شهرستان بوشهر ۲۳ نقطهی شهری هشت نقطه روستایی، یک اعتکاف موضوعی، ۱۷ اعتکاف بانوان، ۱۲ اعتکاف دانشآموزی و چهار اعتکاف دانشجویی برگزار شد.
حجتالاسلام قادری گفت: در دشتستان ۱۹ اعتکاف شهری، ۱۵ نقطه اعتکاف روستایی، ۲۳ اعتکاف بانوان، پنج نقطه اعتکاف تربیتی دانشآموزی و یک نقطهی دانشجویی برگزار شد.
دبیر ستاد اعتکاف استان بوشهر تصریح کرد: در شهرستان دشتی شاهد برگزاری اعتکاف در ۹ نقطه شهری، هفت نقطه روستایی، یک اعتکاف موضوعی، ۱۰ اعتکاف بانوان، سه اعتکاف دانشآموزی و یک اعتکاف دانشجویی هستیم.
دبیر ستاد اعتکاف استان بوشهر ادامه داد: در شهرستان گناوه ۶ اعتکاف شهری، یک اعتکاف روستایی، سه اعتکاف بانوان و ۲ اعتکاف دانشآموزی برگزار شد.
حجتالاسلام قادری گفت: در شهرستان دیلم هفت اعتکاف شهری، یک اعتکاف روستایی، چهار اعتکاف بانوان و ۲ اعتکاف دانشآموزی و در تنگستان هفت اعتکاف شهری، ۳۸ نقطه روستایی، ۲۷ اعتکاف بانوان و چهار اعتکاف دانشآموزی برگزار شد.
وی تأکید کرد: در کنگان ۱۱ اعتکاف شهری، سه اعتکاف روستایی، هفت اعتکاف بانوان، چهار اعتکاف دانشآموزی و همچنین در شهرستان دیر شاهد برگزاری ۱۰ اعتکاف شهری، ۲ اعتکاف روستایی، ۲ اعتکاف موضوعی، ۶ اعتکاف بانوان و ۲ اعتکاف دانشآموزی هستیم. مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تأکید کرد: در عسلویه پنج اعتکاف شهری، ۲ اعتکاف روستایی، سه اعتکاف بانوان، سه اعتکاف دانشآموزی و چهار اعتکاف دانشجویی برگزار شده است.
هر ۸۵ بوشهری یک معتکف
حجتالاسلام قادری با اشاره به جمعبندی آمار نهایی اعتکاف استان اضافه کرد: آئین اعتکاف امسال در ۱۰۶ نقطه شهری، ۸۱ نقطه روستایی، چهار اعتکاف تخصصی و موضوعی، ۳۸ اعتکاف دانشآموزی، ۱۰۴ اعتکاف بانوان و ۱۱ اعتکاف دانشآموزی برگزار شده که با بررسی آمار اعتکاف استان و میزان شرکت هم استانیها، اعتکاف در استان بوشهر امسال با رغبت پرشور مردم به اعتکاف به گونهای رقم خورد که امسال از هر ۸۵ بوشهری، یک نفر معتکف شدند.
همچنین با میزبانی ۱۸۷ مسجد آمار استان در ایام اعتکاف از هر هشت مسجد یک مسجد بستر این رویداد معنوی بوده اند.
دبیر ستاد اعتکاف استان بوشهر آمار نهایی معتکفین استان را ۱۴ هزار و ۱۹۵ نفر عنوان، و اضافه کرد: این بازخورد خوب از رویداد معنوی اعتکاف در سطح استان مرهون دغدغههای حضرت آیتالله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و رئیس ستاد اعتکاف استان است که با رهنمودهای بسیار دقیق جریان اعتکاف استان را راهبری کردند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر از استاندار، ائمه جمعه، فرمانداران، دستیارهای مردمیسازی، شورای شبکهی هم آهنگی شبکه هیئت و تشکلهای دینی، جهاد کشاورزی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، حوزههای علمیه، فرماندهان نواحی بسیج، رؤسای ادارات تبلیغات شهرستانها که دبیری ستاد اعتکاف شهرستانها را بر عهده داشتند، و سایر دستاندرکاران برگزاری آئین اعتکاف تقدیر و تشکر کرد.
نظر شما