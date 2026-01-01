قادری: ۳۰۶ مسجد استان بوشهر میزبان معتکفین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری ظهر پنجشنبه در نشست محله‌محوری که با حضور ارسلان زارع، استاندار بوشهر برگزار شد، از افزایش ۲۲.۴ درصدی مساجد میزبان اعتکاف نسبت به سال گذشته در سطح استان خبر داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به نقش مساجد در تعمیق دینداری اجتماعی افزود: اعتکاف به‌عنوان جلوه‌ای شاخص از حیات مسجدمحور، نقش مهمی در پیوند مردم به‌ویژه جوانان با خدا، قرآن و هویت دینی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به رشد یکپارچه و معنادار مساجد محل اعتکاف استان افزود: سال قبل ۲۵۰ مسجد میزبان معتکفین بودند که امسال به ۳۰۶ مسجد رسیده و بر همین اساس استان بوشهر امسال شاهد رشد خالص ۵۶ واحدی و افزایش ۲۲.۴ درصدی مساجد میزبان اعتکاف بوده است.

حجت‌الاسلام قادری با ارائه تحلیل تطبیقی و راهبردی از اعتکاف امسال استان، بوشهر را استانی با هویت تاریخی مسجد محور عنوان کرد و پویش ملی حالت پرواز را به مثابه موتور محرک محتوایی برای اعتکاف امسال و نقشه راه محتوایی و عملیاتی برشمرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: با هدف اجرای یکپارچه و مؤثر پویش حالت پرواز در ایام اعتکاف کارگاه‌های توانمندسازی و توجیه میدانی در ده شهرستان استان، برگزار، و همچنین توزیع بسته‌های محتوایی و هماهنگی لازم میان فعالان فرهنگی مساجد انجام شده است.

وی تصریح کرد: با نزدیک‌شدن به اشباع کمی آمار معتکفین استان، راهبرد اصلی، تمرکز بر ارتقای کیفیت اعتکاف، ارتقای کیفی مرکز استان و تبدیل رشد کمی به اثر اجتماعی پایدار، و افزایش اثرات اجتماعی آن در سطح محلات است.

حجت‌الاسلام قادری در ادامه با ارائه گزارش تحلیلی عملکرد یک‌ساله فرهنگی استان گفت: مجموع فعالیت‌های فرهنگی استان از ۲۵۰ مورد در سال گذشته به ۳۰۶ مورد در سال جاری رسیده که بیانگر رشد حدود ۲۲ درصدی است و این رشد در تمام شهرستان‌ها به‌صورت متوازن محقق شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در آئین رونمایی از اطلس مساجد استان دیانت و مقاومت را دو کلیدواژه هویت استان بوشهر برشمرد و گفت: مسجدمحوری همواره یکی از ارکان اصلی دیانت، هویت فرهنگی و مقاومت مردم استان بوشهر بوده و اطلس مساجد گامی راهبردی برای سامان‌دهی، تقویت و جهت‌دهی هوشمند فعالیت‌های مسجدی در زیست اجتماعی محلات است.

حجت‌الاسلام قادری اطلس مساجد استان را ابزار راهبری هوشمند فرهنگی دانست و اظهار داشت: این اطلس با سطح‌بندی مساجد از «دایر» تا «الگو»، امکان شناخت دقیق، برنامه‌ریزی هدفمند و حمایت متناسب از هر مسجد را فراهم می‌کند و زمینه تبدیل مساجد الگو به کانون تولید فکر، نوآوری و حل مسائل محله‌محور را فراهم می‌سازد.