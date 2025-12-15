مسائل بانکداری در کانون درس خارج حوزه قرار گیرد؛ ضرورت خوداتکایی حوزه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد مهدی شبزندهدار در نشست تخصصی با مسئولان مراکز حوزوی و اساتید درس خارج حوزه علمیه اصفهان، به بیان مهمترین دغدغههای مدیریتی و علمی حوزههای علمیه و ارائه طرحهای اصلاحی پرداخت.
وی دغدغه معیشت طلاب و اساتید را مورد تأیید و پیگیری مراجع عظام تقلید و رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: منابع موجود، حتی برای تأمین حداقلها نیز کافی نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم استفاده از «پول پاک» برای شهریه، وابستگی مالی حوزه به بودجه دولتی را دارای عواقبی خواند و بر ضرورت خود اتکایی بیشتر حوزه علمیه تأکید کرد.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه، نظام تدریس و تدرس (آموزش دادن همزمان با یادگیری) را از امتیازات منحصر به فرد و کارآمد حوزه علمیه برشمرد که باعث شکوفایی و تسلط علمی میشود.
وی از پیگیری تصویب و رسمیت یافتن چند طرح نوین در شورای عالی حوزه از جمله رسمیت تدریس با حداقل شاگرد، رسمیت بخشیدن به دروس غیرمتعارف و احیای حوزه آزاد خبر داد.
آیت الله شبزندهدار بر لزوم توجه جدی به فقه معاصر و فقه نظام تأکید کرد. وی گفت: مسائل پیچیده امروزی مانند بانکداری، بیمه و شرکتهای تجاری که با زندگی مردم عجین شده، باید در کانون درسهای خارج قرار گیرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیشنهاد داد که بخشی از ساعات دروس سنتی فقه استدلالی به این مباحث اختصاص یابد تا طلاب برای پاسخگویی به نیازهای جامعه امروز آماده شوند.
آیت الله شبزندهدار از اساتید و بزرگان حاضر در جلسه خواست تا درباره طرحهای اصلاحی آموزشی، بازنگری در کتابهای درسی و افزایش تنوع و قدرت مانور مدارس در انتخاب منابع، اظهارنظر و راهنمایی کنند.
وی با اشاره به تجربه سایر حوزههای علمیه، بر لزوم تعیین اهداف کلان آموزشی و اعطای آزادی عمل بیشتر به مدارس در انتخاب روش و منابع برای رسیدن به آن اهداف تأکید کرد.
