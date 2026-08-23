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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۰

هشدار نارنجی هواشناسی در ایلام به دلیل موج جدید گرما

هشدار نارنجی هواشناسی در ایلام به دلیل موج جدید گرما

ایلام - مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام با توجه به صدور هشدار نارنجی شماره ۱۳ اداره‌کل هواشناسی استان، نسبت به تشدید موج گرما و افزایش قابل توجه دما در استان هشدار داد.

علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس این هشدار، از سه‌شنبه ۳ شهریور تا پنج‌شنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۵، افزایش دما و استقرار موج گرما در سراسر استان پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که دمای هوا در مناطق گرمسیری استان می‌تواند به حوالی ۵۰ درجه و در مناطق سردسیر به حوالی ۴۰ درجه و بیشتر برسد.

مدیریت بحران استان اعلام کرد: این شرایط می‌تواند موجب افزایش مصرف آب و برق و تنش دمایی در محصولات کشاورزی شود.

وی بیان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود ضمن مدیریت مصرف آب و برق، از تردد و فعالیت غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کنند .

همچنین به کشاورزان و باغداران توصیه می‌شود آبیاری مزارع و باغات را به ساعات خنک شبانه‌روز منتقل کنند.

کد مطلب 6925511

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