هشدار نارنجی هواشناسی در ایلام به دلیل موج جدید گرما

علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس این هشدار، از سهشنبه ۳ شهریور تا پنجشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۵، افزایش دما و استقرار موج گرما در سراسر استان پیشبینی شده است؛ بهگونهای که دمای هوا در مناطق گرمسیری استان میتواند به حوالی ۵۰ درجه و در مناطق سردسیر به حوالی ۴۰ درجه و بیشتر برسد.
مدیریت بحران استان اعلام کرد: این شرایط میتواند موجب افزایش مصرف آب و برق و تنش دمایی در محصولات کشاورزی شود.
وی بیان کرد: از شهروندان درخواست میشود ضمن مدیریت مصرف آب و برق، از تردد و فعالیت غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کنند .
همچنین به کشاورزان و باغداران توصیه میشود آبیاری مزارع و باغات را به ساعات خنک شبانهروز منتقل کنند.
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