به گزارش خبرنگار مهر، نرجس نیازمند عضو شورای اسلامی شهر قم ظهر دوشنبه در جلسه شورا گفت: در جلسه مهرماه، اسامی ۲۹ مورد برای معابر بررسی شد، اما بهدلایلی در جلسه گذشته مطرح نشده بود و این تأخیر جای سوال دارد و نیازمند پیگیری است.
وی گفت: بحث سالگرد حضرت آیتالله یزدی و انتخاب مکان مناسب برای نامگذاری خیابان بسیار حائز اهمیت است و محل پیشنهادی کنونی، منطقه مسکونی است و با توجه به شأن علمی و فرهنگی آن شخصیت، لازم است قبل از هر اقدام، نظر خانواده و کمیسیون فرهنگی بررسی شود تا تصمیم نهایی در فضای جمعی و قانونی اتخاذ گردد.
عضو شورای شهر قم، ضمن اشاره به اهمیت احترام به قوانین و رعایت مراحل قانونی اظهار داشت: هرگونه اقدام بدون بررسی دقیق و مصوبه شورا مناسب نیست و باید ضمن رعایت نظر جمع، مکان و زمان مناسب برای نامگذاری تعیین شود.
نیازمند در ادامه به موضوع ورزش و بهویژه توسعه زیرساختهای ورزشی بانوان پرداخت و گفت: کمتحرکی در میان مردم، بهویژه در قم، عامل مهم بسیاری از بیماریها و آسیبهای اجتماعی است و نقش شهرداری در ایجاد امکانات ورزشی بسیار کلیدی است.
وی افزود: در طول سالهای گذشته تلاش شده است ورزش بانوان در بوستانها و فضاهای عمومی ترویج شود و جلسات متعدد با کارشناسان اداره ورزش و سایر متولیان برگزار شده تا امکانات مناسب بانوان فراهم گردد.
وی تأکید کرد: طراحی بوستان جامع بانوان آماده است و انتظار میرود شورا یا مدیریت شهری اقدامات عملی برای بهرهبرداری از آن انجام دهد و زمینهای روباز ورزشی برای استفاده هیئتها و متولیان آماده شده و قرار است به صورت رایگان در اختیار آنها قرار گیرد، اما هزینههای نگهداری بر عهده هیئتها است که بهدلیل گستردگی و چندمنظوره بودن زمینها، گاهی موجب محدودیت میشود.
نیازمند با بیان اینکه تعامل بین دستگاهها در حوزه ورزش کم است، افزود: در طراحی و ساخت ورزشگاهها لازم است نیازهای منطقه و بانوان مدنظر قرار گیرد و پیشنهاد شد جلسات تخصصی با حضور مدیران شهری و ورزش برگزار شود تا نیازهای واقعی شناسایی و عملیاتی شود.
عضو شورای شهر تأکید کرد: پیشنهاد احداث ورزشگاه اختصاصی بانوان با رئیس جمهور شهید مطرح شده، اما تاکنون عملیاتی نشده و زمین مورد نظر هنوز در اختیار اداره شهرسازی قرار نگرفته است.
وی افزود: تحقق این پروژه نیازمند توجه ویژه و پیگیری مداوم شورا و مدیریت شهری است تا امکانات ورزشی بانوان به صورت عملی و تخصصی ایجاد شود.
نیازمند ه حمایتهای مالی و مدیریتی از تیمها و ورزشکاران بانوان اشاره کرد و گفت: در رقابتهای فوتبال و والیبال بانوان، علیرغم موفقیتها، ورزشکاران با مشکلات مالی و عدم حمایت مواجه هستند.
وی تأکید کرد: سازمان فرهنگی شهرداری و سایر دستگاهها باید حمایتهای منسجم و عملیاتی از تیمها و مسابقات بانوان داشته باشند تا بهرهوری و مشارکت فعال آنها افزایش یابد.
وی همچنین بر لزوم طراحی شیوهنامه منسجم برای بهرهبرداری از امکانات ورزشی موجود تأکید کرد و افزود: همکاری عملی و تخصصی دستگاهها، سرمایهگذاران و هیئتهای ورزشی در اجرای این شیوهنامه میتواند باعث ارتقای وضعیت ورزش بانوان و افزایش مشارکت عمومی در فعالیتهای ورزشی شود.
در پایان، عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: فراهم کردن ورزشگاه اختصاصی بانوان و بهرهبرداری صحیح از فضاهای ورزشی موجود، اولویت مهم شورای شهر و مدیریت شهری است و تحقق آن نیازمند توجه ویژه و پیگیری مستمر است.
