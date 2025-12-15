  1. استانها
خطیبی: مراسم اعتکاف با شرکت ۱۰۰۰ نفر در نوشهر برگزار می‌شود

نوشهر - رئیس اداره تبلیغات اسلامی نوشهر گفت: سال جاری اعتکاف با حضور بیش از یک‌هزار نفر از اقشار مختلف مردم به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام رضا خطیبی در گفت وگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اعتکاف سال جاری خبر داد و با اشاره به استقبال گسترده اقشار مختلف مردم از آئین معنوی اعتکاف، اظهار کرد: اعتکاف سال جاری با حضور بیش از یک‌هزار نفر از اقشار مختلف مردم به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم معنوی حداقل در ۱۰ مسجد شهرستان نوشهر برنامه‌ریزی شده و تلاش شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و هیئات مذهبی، زمینه برگزاری منظم و اثرگذار این آئین فراهم شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نوشهر همچنین بر ضرورت توجه به برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و معرفتی ویژه معتکفان تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت روحانیون، اساتید و مبلغین برای ارتقای محتوای برنامه‌ها در دستور کار ستاد قرار دارد.

