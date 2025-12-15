مهاجرانی: صداقت با مردم لازمه جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، با تأکید بر جایگاه رسانهها اظهار کرد: فرصتی فراهم شد تا با خبرنگاران که بهحق رکن چهارم دموکراسی هستند گفتوگو کنم. جامعهای که داعیه مردمسالاری دارد، باید صدای خبرنگاران را بشنود.
وی با اشاره به فشارهای معیشتی موجود، بهویژه بر قشر خبرنگاران، افزود: همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم و باید بدانیم در کجای تاریخ ایستادهایم. از دهه ۶۰، دهه ۹۰ و حتی گشایشهای برجام عبور کردهایم و امروز دولتی شکل گرفته که تنها ۵۰ روز پس از شهادت آیتالله رئیسی و همراهانشان، بهصورت قانونی کار خود را آغاز کرده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: شهادت اسماعیل هنیه در روز تحلیف دولت، در واقع اعلام جنگ آشکار علیه جمهوری اسلامی ایران بود. این دولت، دولتی است که عملیات «وعده صادق» در آن انجام شد و از سحرگاه ۲۳ خرداد رسماً وارد جنگ شد و به لطف خدا و همراهی مردم، در ۱۲ روز نخست این مسیر را سربلند طی کرد.
مهاجرانی با بیان اینکه استقلال هزینه دارد، تصریح کرد: از سال ۵۷ شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» سرلوحه ملت ایران بوده و استقلال بی هزینه به دست نمیآید. ما در یک جنگ تمامعیار هستیم؛ جنگ نظامی، اقتصادی و رسانهای. این یک جنگ ترکیبی است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، باید آرایش جنگی داشت. در چنین شرایطی، گفتمان با مردم باید تغییر کند و هیچ حکومتی بدون گفتوگوی صادقانه با مردم دوام نمیآورد.
وی درباره موضوع بنزین گفت: دولت در این زمینه صادقانه عمل کرد. اعلام کردیم که سهمیهها ثابت میماند اما قیمت کارت جایگاه تغییر میکند. این صداقت، شعار اصلی دولت چهاردهم است و رئیسجمهور نیز بر همین مسیر تأکید دارند.
سخنگوی دولت با اشاره به اصلاحات اقتصادی اظهار کرد: برخی اقدامات صرفهجویی نمادین هستند تا پیام ورود به فاز اصلاحات منتقل شود. گرانی و تورم واقعیت انکارناپذیر است، اما راهحل، کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار هزینههای دولت است. اصلاحات اقتصادی اجتنابناپذیر است.
مهاجرانی با بیان آمارهایی در حوزه انرژی گفت: برداشت روزانه ما از ذخایر نفت و گاز معادل هشت میلیون بشکه و سالانه حدود ۱۸۰ میلیارد دلار است. نمیتوان بنزین را با قیمت ۶۰ سنت تولید و با ۱,۵۰۰ تومان عرضه کرد و انتظار نداشت پیامدهایی چون آلودگی هوا، تصادفات و قاچاق شکل بگیرد. یارانههای پنهان بالا هستند و اغلب به اقشار ضعیف نمیرسند.
وی افزود: دولت ناچار است تصمیمهای سخت بگیرد و این تصمیمها باید با گفتوگوی شفاف با مردم همراه باشد. تیم اقتصادی دولت با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه جلسات منظم دارد و اقدامات دشوار را آغاز کرده است.
سخنگوی دولت به اقدامات زیربنایی دولت اشاره کرد و گفت: جمعآوری گازهای فلر، فشارافزایی چاههای نفت و گاز و اجرای نظام ارجاع در حوزه سلامت برای کاهش هزینههای درمان از اولویتهای دولت است.
مهاجرانی با تأکید بر عدالت آموزشی، معیشتی و مسکن، افزود: سهم انرژی خورشیدی در سبد انرژی کشور از یک درصد به بیش از ۳.۵ درصد رسیده و هدفگذاری دولت دستیابی به ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی است.
وی در پاسخ به پرسشها درباره حجاب اظهار کرد: دولت طرفدار حجاب است و همه ما مسلمان و پایبند به شعائر دینی هستیم، اما مراقب هستیم که اقدامات، موجب دوگانگی و سوءاستفاده دشمنان نشود.
سخنگوی دولت درباره مهریه تصریح کرد: دولت نظر مخالف خود را اعلام کرده و امیدواریم ساماندهی این موضوع بهگونهای باشد که حقوق زنان حفظ شود؛ چراکه مهریه در بسیاری از موارد ابزار دستیابی زنان به حقوق دیگرشان است.
مهاجرانی درخصوص نیروهای شرکتی گفت: بحث کوچکسازی دولت نباید به حذف نیروهای متخصص منجر شود. ملاک اصلی، شایستهسالاری و مسئولیتپذیری است، نه صرفاً اعداد و آمار.
وی تأکید کرد: سیاست دولت در حوزه زنان فراجناحی است. رئیسجمهور، رئیسجمهور همه مردم ایران است و دفاتر امور زنان باید در مسیر ارتقای جایگاه زنان حرکت کنند، نه تبدیل شدن به محافل سیاسی.
سخنگوی دولت با اشاره به اعتماد اجتماعی گفت: این سرمایه در سالهای گذشته آسیب دیده و باید ترمیم شود. احترام به گروههای مرجع، حقوق شهروندی برابر و شنیدن صدای جامعه از الزامات این مسیر است.
مهاجرانی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد دولت، حل مسئله است نه فرافکنی. با همراهی مردم، نخبگان و رسانهها، امیدواریم خدمتگزارانی باشیم که شرمنده مردم، شهدا و آیندگان نشوند.
