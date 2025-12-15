مهاجرانی: نگاه جنسیتی در دولت چهاردهم کنار گذاشته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی ظهر دوشنبه در ویژهبرنامه «روشنای مهر» که به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، اظهار کرد: برای من افتخار بزرگی است که در استانی حضور دارم که هر جا سخن از هنر، صنعت و کشاورزی به میان میآید، نام قزوین درخشان و برجسته است؛ استانی که همواره نماد توسعه متوازن بوده و هست.
سخنگوی دولت عنوان کرد: سخن از امید و هنر به میان آمد و گفته شد که امید در میان جوانان کمرنگ شده است، اما باید توجه داشت که نظام سرمایهداری با نگاه ابزاری به انسان، او را به مصرفگرایی سوق میدهد و در این مسیر، هویت و ریشهها را کمرنگ میسازد. اگر میخواهیم امید را بازگردانیم، باید به ریشههای خود بازگردیم.
وی افزود: هر جا قفلی باشد، کلیدی نیز وجود دارد و هر جا ناامیدی هست، باید بیشتر کار کنیم. ذات زن، ذات امیدآفرینی است؛ همانگونه که ذات هنر و عشق نیز امید میآفریند. خانواده، کانون امید است و زنان محور این امیدآفرینیاند. البته چشم بر مشکلات اقتصادی نمیبندیم؛ دولت به این مسائل واقف است و راهحلها را در مسیر اجرا قرار داده است، اما مهمترین چیزی که دشمن بر آن دست گذاشته، گرفتن امید از ماست و آنچه امید را بازمیگرداند، ایران است؛ ایران بزرگ، ایران تاریخساز.
سخنگوی دولت یادآور شد: در این جلسه از ظرفیتهای روستا سخن گفته شد و مدیریت واقعی یعنی تقسیم منابع محدود برای امور نامحدود. زنان روستایی نه بخشی از مشکل، بلکه خود راهحل هستند. اقتصاد روستا یکی از محورهای مهم توسعه است و برنامههای خوبی در این زمینه در استان در حال اجراست. همچنین از ورزش زنان سخن گفته شد؛ افتخارآفرینی دختران در عرصه ورزش در این یک سال و اندی بینظیر بوده است و مدالهای طلا و نقرهای که کسب کردند، نشان از ظرفیت عظیم زنان دارد.
مهاجرانی مطرح کرد: هر جا بر زنان سرمایهگذاری شده، بهرهبرداریهای بزرگی حاصل شده است؛ چه در ورزش، چه در هنر و چه در علم و مهارت.
وی خاطرنشان کرد: تصاویر نقشآفرینی زنان در عرصههای مختلف نشان میدهد که زنان ظرفیتهای ویژهای دارند و باید فرصتهای ویژهای نیز برای آنان فراهم شود. حضور زنان در سیاستگذاریها، به دلیل نگاه مادرانه و عدالتمحورشان، جامعه را متوازنتر و توسعهیافتهتر میسازد و هر چه حال زنان بهتر باشد، حال جامعه نیز بهتر خواهد بود.
سخنگوی دولتادامه داد: وجود زن، وجودی محوری و جمعکننده است. تجربه مادران سالخورده، گنجینهای ارزشمند است و باید در سیاستگذاریها سهم بیشتری داشته باشند.
مهاجرانی عنوان کرد: در دولت چهاردهم، نگاه جنسیتی کنار گذاشته شده و شایستگی ملاک قرار گرفته است. امروز شاهد اولینهای بزرگی هستیم؛ از جمله نخستین وزیر زن در حوزه راه. این نشان از ظرفیت زنان و احترام جامعه به آنان دارد. البته زنان نیازمند شبکهسازی و توانمندسازی فردی نیز هستند.
وی گفت: موضوع زنان، موضوعی جهانی است و یکی از روندهای بزرگ دنیا، نقش زنان در حکمرانی است. باید فرصت توانمندسازی را در کنار فرصت مدیریتی برای زنان فراهم کنیم.
این مسئول تشریح کرد: زنان قرار نیست جای مردان را بگیرند؛ قرار است جایگاه خود را بیابند و در کنار مردان، جامعه را توسعه دهند. زن باید نخست خود را بشناسد، دانش و مهارتهایش را بیفزاید و انسان توسعهیافتهای شود.
وی ادامه داد: در ادبیات دینی و کلاسیک ما نیز زنان نامآور بسیاری حضور داشتهاند؛ از گردآفرید در شاهنامه تا رابعه، عارفه بزرگ. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر استفاده از ظرفیت زنان تأکید کردهاند.
مهاجرانی عنوان کرد: مولانا در مقام زن میگوید: «پرتو حق است آن، معشوق نیست؛ خالق است آن، گویا مخلوق نیست.» زن تنها معشوق نیست؛ زن خالق است، زن آفریننده زندگی، عشق و مهر است.
وی در پایان گفت: مادران و همسران شهدا نیز خالق اسطورههای جاودان پایداریاند و این پرتو حق است که زن را به چنین جایگاهی رسانده است.
