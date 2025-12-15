دهناد: ۷۲ زمین ورزشی روباز در سطح شهر قم احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین دهناد ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم، گفت: در شورای اسلامی شهر قم همواره رویکرد حمایت از افزایش سرانههای ورزشی وجود داشته و این نگاه به صورت مستمر در تصمیمگیریها دنبال شده است.
وی افزود: یکی از اتفاقات قابل توجه در دوره ششم شورای شهر، تعریف یک ردیف تجمیعی و مشخص برای توسعه فضاهای ورزشی در ذیل مأموریتهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم بود؛ موضوعی که در گذشته بیشتر بهصورت موردی و پراکنده در مناطق مختلف انجام میشد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: طی سه تا چهار سال گذشته، در ۳۴ بوستان سطح شهر و با رعایت پراکندگی متوازن و عادلانه، ۷۲ زمین ورزشی روباز در رشتههای متنوعی از جمله فوتبال، والیبال ساحلی، هندبال، بسکتبال، تنیس خاکی، بدمینتون احداث شده است.
وی با بیان اینکه برخی از این بوستانها مانند بوستان حنانه، غدیر و علوی با استقبال خوبی مواجه شدهاند، تصریح کرد: با وجود صرف هزینه، زمان و چالشهای اجرایی متعدد برای احداث این زمینها، متأسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از این ظرفیتها آنطور که باید مورد استفاده و بهرهبرداری قرار نمیگیرد.
دهناد همچنین به پروژههای ورزشی مسقف اشاره کرد و گفت: از دوره پنجم شورای شهر، احداث هفت مجموعه ورزشی پیشبینی شده بود که چهار مورد از آنها در این دوره به بهرهبرداری رسید؛ از جمله ورزشگاه شهیدان جودی در منطقه پنج، مجموعه شهدای ناجا در منطقه چهار و یک مجموعه ورزشی در منطقه دو.
وی افزود: هر یک از این مجموعهها با زیربنایی حدود ۳۲۰۰ مترمربع، در صورت احداث با قیمتهای امروز، هزینهای بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان در بر دارد که نشاندهنده حجم قابل توجه سرمایهگذاری مدیریت شهری در این حوزه است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به وجود ۷۲ زمین ورزشی روباز در سطح شهر بیان کرد: این زمینها از نظر جانمایی، محصورسازی و آمادهسازی زیرساختی تکمیل شدهاند و حتی در برخی نقاط زمینهای بسکتبال سهنفره نیز ایجاد شده است، اما بهرهبرداری هدفمند از آنها نیازمند برنامهریزی دقیقتر است.
وی تأکید کرد: اگر بتوان با مشارکت هیئتهای ورزشی و تنظیم یک برنامه منسجم، استفاده از این فضاها را ساماندهی کرد، میتوان به وضعیتی رسید که در ساعات مناسب از نظر شرایط آبوهوایی، این فضاها با صف انتظار برای استفاده مواجه باشند.
دهناد خاطرنشان کرد: دریافت مبالغ اندک بهعنوان هزینه استفاده، میتواند به تأمین هزینههای جاری و نگهداری این فضاها کمک کند و در عین حال موجب پایداری بهرهبرداری از آنها شود.
وی در پایان تصریح کرد: فعالسازی حیات ورزشی در بوستانها، علاوه بر افزایش سرزندگی فضاهای شهری، میتواند پاسخگوی نیاز ساکنانی باشد که دسترسی مناسبی به فضاهای ورزشی ندارند و تحقق این هدف مستلزم تعامل مؤثر میان شهرداری قم، ادارهکل ورزش و جوانان و هیئتهای ورزشی است.
