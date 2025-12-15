شکاریان: ۶ یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه میاندشت مشاهده شدند

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر روز دوشنبه مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۴ در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت، تعداد ۶ قلاده یوزپلنگ آسیایی توسط محیط‌بانان و همیاران محیط‌زیست آقایان علی حیدری، حسن پوررضوان و علی کلاته مشاهده و به‌صورت مستند ثبت شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی افزود: بر اساس نتایج بررسی و تطبیق تصاویر توسط کارشناسان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، یکی از یوزه‌ای مشاهده‌شده ماده‌ای با کد شناسایی TR-CH006-F موسوم به «هلیا» است که پیش‌تر در مرز شمالی پناهگاه حیات‌وحش میاندشت ثبت و شناسایی شده بود و خوشبختانه در ثبت جدید، حضور این یوز ماده در داخل محدوده امن پناهگاه تأیید شد.

وی ادامه داد: این جابه‌جایی و حضور در قلب پناهگاه، علاوه بر تأیید شناسایی‌های قبلی، نشان می‌دهد که شرایط امنیتی زیستگاه و وضعیت طعمه‌های طبیعی در داخل پناهگاه مطلوب بوده و این ماده‌یوز توانسته با موفقیت توله‌های خود را پرورش دهد

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی با اشاره به اهمیت این ثبت میدانی اظهار داشت: مشاهده هم‌زمان چند فرد یوزپلنگ، به‌ویژه ماده‌ای موفق در زادآوری، نشانه‌ای امیدوارکننده از اثربخشی اقدامات حفاظتی، حضور مؤثر محیط‌بانان و پایداری نسبی زیستگاه در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت است.

شکاریان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان، همیاران محلی و کارشناسان پروژه ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، بر تداوم پایش‌های علمی، تقویت حفاظت میدانی و حمایت همه‌جانبه از زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی در استان تأکید کرد.