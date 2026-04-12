شکاریان: لاشه یک توله یوزپلنگ آسیایی در میاندشت جاجرم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شکاریان در اظهار کرد: لاشه یک پوز پلنگ آسیایی در میاندشت جاجرم کشف شد، سن این توله یوز کمتر از یک ماه است و بیش از یک هفته از زمان مرگ این حیوان سپری شده و با توجه به فساد بالای لاشه، نمی توان به طور قطع درباره علت مرگ نظر داد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: البته علت مرگ این توله یوزپلنگ در دست بررسی است.

وی تصریح کرد: این توله یوزپلنگ، مربوط به خانواده هلیا نیست و بر این اساس می توان گفت که یک خانواده جدید از یوزپلنگ‌های آسیایی در میاندشت زیست دارند و موفقیت آن‌ها در فرآیند تولیدمثل در منطقه، امیدها را برای بقای این گونه در این زیستگاه تقویت کرده است.

شکاریان گفت: اگرچه از دست دادن هر یک از اعضای این جمعیت در معرض خطر، حائز اهمیت است، اما متخصصان بر این باورند که وجود و حضور یک خانواده دیگر از یوزپلنگ‌ها حامل پیام‌های مثبت زیست‌محیطی است.