مازندران در مسیر تقویت نظارت مردمی پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی احمدی بعدازظهر شنبه در دومین جلسه کارگروه نظارت و بازرسی سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) استان مازندران ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این استان، گفت: مازندران در اجرای برنامه‌های سامانه فواد ۱۲۸، جزو استان‌های فعال، هماهنگ و پیشرو محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها به ویژه صداوسیمای مرکز استان در معرفی این سامانه به مردم افزود: اطلاع‌رسانی گسترده، انعکاس نتایج بازرسی‌ها و نشان دادن تأثیر گزارش‌های مردمی، می‌تواند مشارکت شهروندان را در نظارت بر خدمات دستگاه‌های اجرایی چند برابر کند.

احمدی تقویت شبکه بازرسان، توسعه بازرسی‌های میدانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی را از الزامات ارتقای سلامت اداری دانست و خاطرنشان کرد: هدف اصلی سامانه فواد ۱۲۸، افزایش پاسخگویی، بهبود نظام ارائه خدمات عمومی و جلب مشارکت مردم در نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی است.

در ادامه این نشست، محمد کریمی معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران نیز با اشاره به برگزاری نخستین جلسه این کارگروه در فروردین‌ماه سال جاری، از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

وی گفت: برای افزایش آگاهی عمومی درباره ظرفیت‌های سامانه فواد ۱۲۸، اقدامات گسترده‌ای از طریق شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات شهری و هماهنگی با شهرستان‌ها در حال انجام است.

وی با اعلام خبر خوش افزایش مشارکت مردمی تصریح کرد: در یک ماه گذشته، نزدیک به ۱۲۰ فقره شکایت و گزارش مردمی در سامانه فواد ۱۲۸ ثبت شده که نشان‌دهنده رشد مطالبه‌گری و اعتماد عمومی به این سامانه است.

کریمی همچنین از ساماندهی و معرفی بازرسان در سطح استان و شهرستان‌ها خبر داد و بر برنامه‌ریزی برای آموزش، توانمندسازی و بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای مطلوب نظارت‌ها تأکید کرد.

در پایان این جلسه، اعضا بر استمرار برنامه‌های آموزشی، توسعه اطلاع‌رسانی، تقویت شبکه بازرسان و ارتقای فرآیندهای نظارتی برای تحقق اهداف سامانه فوریت‌های اداری فواد ۱۲۸ تأکید کردند.