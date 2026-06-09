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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

پاسخگویی نظام اداری با سامانه فواد ۱۲۸ شتاب می‌گیرد

پاسخگویی نظام اداری با سامانه فواد ۱۲۸ شتاب می‌گیرد

سنندج - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» موجب تسریع در پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه آموزشی آغاز رسمی سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» با حضور معاون استاندار کردستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، فرمانداران، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مدیران استان در سالن آمفی‌تئاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان برگزار شد.

در این نشست، ابعاد اجرایی، ساختاری و اهداف این سامانه ملی در راستای ارتقای پاسخگویی، سلامت اداری و بهبود ارتباط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی تشریح شد.

سامانه فواد؛ حلقه نوین ارتباط مردم و حاکمیت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان در این جلسه با اشاره به اهمیت راه‌اندازی سامانه فواد ۱۲۸ اظهار کرد: پاسخگویی نظام اداری با راه‌اندازی سامانه فواد که همانا شکل نوین ارتباطی جامعه با دستگاه‌های حاکمیتی است، سریع‌تر انجام خواهد گرفت.

اکبر محمدی افزود: تسهیل و تسریع در رسیدگی به مطالبات و شکایات مردمی از طریق این سامانه، در نهایت رضایتمندی جامعه را به دنبال خواهد داشت و به تقویت سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.

وی راه‌اندازی این سامانه را گامی مؤثر در جهت ارتقای کارآمدی نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی دانست.

فواد ۱۲۸؛ نتیجه سال‌ها مطالعه برای پاسخگویی شفاف و نظام‌مند

در ادامه این نشست رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن تشریح اهداف و فرآیند شکل‌گیری سامانه فواد ۱۲۸ گفت: این طرح در راستای مطالعات چندین‌ساله در سطح ملی و با هدف پاسخگویی سریع، شفاف و نظام‌مند به شکایات مردمی در نظام اداری کشور طراحی و اجرایی شده است.

کامل داوودی افزود: سامانه فواد ۱۲۸ با رویکرد افزایش پاسخگویی، ارتقای سلامت اداری و تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردمی، بستری نوین برای تعامل مؤثر میان شهروندان و دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است.

داوودی همچنین بر ضرورت همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف این سامانه تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های آن در راستای بهبود کیفیت خدمات عمومی شد.

کد مطلب 6855055

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