به گزارش خبرنگار مهر، جلسه آموزشی آغاز رسمی سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» با حضور معاون استاندار کردستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، فرمانداران، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مدیران استان در سالن آمفی‌تئاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان برگزار شد.

در این نشست، ابعاد اجرایی، ساختاری و اهداف این سامانه ملی در راستای ارتقای پاسخگویی، سلامت اداری و بهبود ارتباط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی تشریح شد.

سامانه فواد؛ حلقه نوین ارتباط مردم و حاکمیت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان در این جلسه با اشاره به اهمیت راه‌اندازی سامانه فواد ۱۲۸ اظهار کرد: پاسخگویی نظام اداری با راه‌اندازی سامانه فواد که همانا شکل نوین ارتباطی جامعه با دستگاه‌های حاکمیتی است، سریع‌تر انجام خواهد گرفت.

اکبر محمدی افزود: تسهیل و تسریع در رسیدگی به مطالبات و شکایات مردمی از طریق این سامانه، در نهایت رضایتمندی جامعه را به دنبال خواهد داشت و به تقویت سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.

وی راه‌اندازی این سامانه را گامی مؤثر در جهت ارتقای کارآمدی نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی دانست.

فواد ۱۲۸؛ نتیجه سال‌ها مطالعه برای پاسخگویی شفاف و نظام‌مند

در ادامه این نشست رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن تشریح اهداف و فرآیند شکل‌گیری سامانه فواد ۱۲۸ گفت: این طرح در راستای مطالعات چندین‌ساله در سطح ملی و با هدف پاسخگویی سریع، شفاف و نظام‌مند به شکایات مردمی در نظام اداری کشور طراحی و اجرایی شده است.

کامل داوودی افزود: سامانه فواد ۱۲۸ با رویکرد افزایش پاسخگویی، ارتقای سلامت اداری و تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردمی، بستری نوین برای تعامل مؤثر میان شهروندان و دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است.

داوودی همچنین بر ضرورت همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف این سامانه تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های آن در راستای بهبود کیفیت خدمات عمومی شد.